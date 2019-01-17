هذا المطعم بدبي سيغرمك إذا لم تنه وجبتك.. فكم ستدفع إذاً؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من الطبيعي أن يشعر الإنسان بشره الطعام، فينتابه في بعض الأحيان، طلب كل ما يجده على القائمة.. ومن الطبيعي أيضاً أن يتملكه الشعور بالندم وتأنيب الضمير، إذا اضطر أن يترك كميات كبيرة من الطعام على حالها.
ولهذا السبب، قررت صاحبة المطعم الصيني "غولو هوتبوت"، مينغ يانغ، أن تفرض رسوماً غذائية قدرها 50 درهماً، في حالة واحدة فقط، وهي عند ترك الزبائن كميات كبيرة من الطعام. وبالطبع، هذا لا يمنع الأشخاص من تناول ما يحلو لهم، طالما يتناولون كميات صحية ومعتدلة.
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The greatest thing happens in life is when you can laugh together with your friends and family 😊 happy birthday from Gulou Hotpot Team . . . . #follow #likeforfollow #followforfollow #instagram #instagood #instafood #hotpot #chinese #chinesefood #dubai #dubailife #dubaiexpo2020 #tripadvisor #zomato #talabat #lifestyle #homemade #delivery #food #foodie #foodporn #timeoutdubai #foodphotography #healthyfood
وفي حديث مينغ يانغ مع موقع CNN بالعربية، أوضحت أن هذه الفكرة تهدف إلى تشجيع الأشخاص على اتباع نهج صحي لتناول الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مكافحة هدر الطعام، الذي نشهده عادة في المطاعم والفنادق المختلفة.
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Welcome to our Hotpot Restaurant - the place where you can enjoy your night with your friends and families . . . . #follow #followforfollow #instagram #hotpot #chinesefood #foodporn #foorstagram #foodphotography #foodie #foodstylist #dubai #chinese #dubailife #zomato #tripadvisor #delivery #food #timeoutdubai
وبعد أن جاءت مينغ يانغ إلى الإمارات في العام 2003، لاحظت أن بعض الأشخاص يبذرون في الطعام، الأمر الذي دفعها أن تطبق هذه الرسوم عند فتح مطعمها في سبتمبر/ أيلول 2018.
ويقوم بزيارة المطعم زبائن من جنسيات متعددة، وكانت الفكرة قد لاقت استحسان العديد منهم. ورغم أن هذه الرسوم طُبقت منذ افتتاح المطعم أبوابه، إلا أنه لم يضطر أحد الأشخاص، حتى اليوم، إلى دفع 50 درهماً مقابل هدره للطعام.