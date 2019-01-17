هذا المطعم بدبي سيغرمك إذا لم تنه وجبتك.. فكم ستدفع إذاً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من الطبيعي أن يشعر الإنسان بشره الطعام، فينتابه في بعض الأحيان، طلب كل ما يجده على القائمة.. ومن الطبيعي أيضاً أن يتملكه الشعور بالندم وتأنيب الضمير، إذا اضطر أن يترك كميات كبيرة من الطعام على حالها.

ولهذا السبب، قررت صاحبة المطعم الصيني "غولو هوتبوت"، مينغ يانغ، أن تفرض رسوماً غذائية قدرها 50 درهماً، في حالة واحدة فقط، وهي عند ترك الزبائن كميات كبيرة من الطعام. وبالطبع، هذا لا يمنع الأشخاص من تناول ما يحلو لهم، طالما يتناولون كميات صحية ومعتدلة.

وفي حديث مينغ يانغ مع موقع CNN بالعربية، أوضحت أن هذه الفكرة تهدف إلى تشجيع الأشخاص على اتباع نهج صحي لتناول الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مكافحة هدر الطعام، الذي نشهده عادة في المطاعم والفنادق المختلفة.

وبعد أن جاءت مينغ يانغ إلى الإمارات في العام 2003، لاحظت أن بعض الأشخاص يبذرون في الطعام، الأمر الذي دفعها أن تطبق هذه الرسوم عند فتح مطعمها في سبتمبر/ أيلول 2018.

ويقوم بزيارة المطعم زبائن من جنسيات متعددة، وكانت الفكرة قد لاقت استحسان العديد منهم. ورغم أن هذه الرسوم طُبقت منذ افتتاح المطعم أبوابه، إلا أنه لم يضطر أحد الأشخاص، حتى اليوم، إلى دفع 50 درهماً مقابل هدره للطعام.