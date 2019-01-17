ما مناسبة وجود هذه القرية الإيطالية في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند رؤيتك لهذه الصور، ستظن للوهلة الأولى أنها تعود لإحدى القرى الموجودة في إيطاليا، وذلك لما تحتضنه من معالم أثرية وأساليب معمارية تتميز بها البلاد. ولكن، ربما عليك أن تمعن النظر قليلاً، لأنك ستُعيد التفكير حتماً.. فما قصة هذه القرية الإيطالية، وما مناسبة وجودها في السعودية؟

ويبدو أن مدينة جدة السعودية لم تستضف مباراة كأس السوبر الإيطالي في ملعبها فحسب، وإنما حرصت أيضاً على أن تجعل الحاضرين يعيشون أجواء تغمرها السعادة والفرح.

ولهذا السبب، خصصت الهيئة العامة للرياضة في السعودية قرية إيطالية، تشمل شتى العروض والفعاليات الترفيهية، منها عروض فريق بارادو العالمي، وفريق العجلة الألماني، بالإضافة إلى ألعاب نارية، وتخصيص أماكن للتجميل وأخرى للتصوير.

وبعيداً عن العروض الموسيقية الإيطالية، لم تنس مدينة جدة إضفاء لمستها في العروض الثقافية السعودية، والألعاب الشعبية والرياضية المتنوعة، لكافة الفئات العمرية من الجماهير.

ويُشار إلى أن فريق اليوفنتوس قد نجح في خطف لقب كأس السوبر الإيطالي لعام 2019، يوم الأربعاء، وذلك بعد فوزه على نظيره فريق، إيه سي ميلان، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في جدة.