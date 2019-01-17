دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المؤكد أنك سبق وسمعت عن الكاراتيه، ولكن هل سبق أن سمعت عن الـ"كيوكوشين" كاراتيه بالتحديد؟ وإذا كنت تريد أن تتعرف على هذا النوع من الكاراتيه، فتستطيع أن تقوم بذلك من خلال أول مدربة له في السعودية، سارة مختار!

ولطالما كانت السعودية والأستاذة المساعدة في قسم علم أمراض الأنسجة في جامعة الملك عبد العزيز، سارة مختار، شغوفة تجاه الرياضة منذ صغرها. وبدأت مختار الكاراتيه بالتحديد قبل 12 عاماً عندما احتاجت إلى السفر خارج المملكة العربية السعودية، للالتحاق بالدراسات العليا في علم الأمراض كجزء من متطلبات وظيفتها.

وقالت مختار في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان ذلك سيستغرق 6 أعوام على الأقل. وكنت متوترة لأنها كانت المرة الأولى التي أسافر فيها وأعيش فيها بمفردي لفترة طويلة. وقررت أن أتعلم كيف أدافع عن نفسي". ولمدة عامين، التحقت مختار بصفوف لكاراتيه الـ"شوتوكان" في جدة.

وفي ملبورن، أرادت مختار إكمال رحلتها في الكاراتيه، حيث تعرفت إلى أسلوب مختلف أو ما يُعرف بـ"كيوكوشين"، والذي وصفته السعودية قائلةً: "هو أسلوب فريد بالكاراتيه يُصنف كواحد من الفنون القتالية الأكثر فائدة في معارك الشوارع".

ويتميز هذا الأسلوب، الذي يعني "الحقيقة المُطلقة" باللغة اليابانية، بكونه الأسلوب الوحيد الذي يستغل جميع أجزاء الجسد بكامله أثناء القتال. وهو يُعرف بكونه الأسلوب الفرعي "الأصعب" في الكاراتيه. وحصلت مختار على الحزام الأسود في هذا الأسلوب عام 2016، بينما حصلت على الحزام الأسود من الدرجة الثانية في عام 2018.

ولكن عند عودتها إلى جدة، لم تجد سارة أي مكان يُقدم دروساً لكاراتيه "كيوكوشين"، رغم بحثها المستمر لـ6 أشهر. ولذلك، افتتحت السعودية ناديها النسائي الخاص، "ساراتيه" في عام 2017. وفي الحديث عن دافعها، قالت مختار: "شعرت بمسؤولية كبيرة لنشر معرفة هذا الأسلوب الذي أحبه، وتعليم الكيوكوشين إلى أكبر عدد ممكن من الناس".

ومع صعوبة الموازنة بين منصبها كمدربة للكاراتيه وكأستاذة جامعية، لم تستسلم مختار قط، إذ قالت: "كنت أعلم أنه سيكون هناك العديد من الأشخاص المتوفرين ليحلوا مكاني إذا تركت الجامعة.. ولكن إذا تركت النادي، فسيغادر الكيوكوشين كاراتيه المملكة أيضاً لبضعة أعوام على الأقل".

وتقول مختار إن فوائد كاراتيه الـ"كيوكوشين" لا تقتصر على تقوية الجسد فقط، بل الروح والعقل أيضاً، فهو يعلم مهارات تدوم مع المرء "مدى الحياة"، مثل: الانضباط، والاحترام، والمسؤولية، والتركيز.

وتعتقد مختار أن كارتيه الـ"كيوكوشين" مفيد للنساء بشكل أكبر من الرجال، بسبب كون أجساد النساء "أصغر بشكل عام وأضعف من الرجال". وشرحت ذلك قائلةً: "إن التقنيات التي نستخدمها عملية جداً من حيث استخدام قوة الخصم ووزنه ضد نفسه. وهذه التقنيات مفيدة جداً في الدفاع عن النفس وخاصةً للنساء والأطفال".

وفي البداية، لم يتجاوز المشاركون في نادي "ساراتيه"، الذي يُعد النادي النسائي الوحيد لكاراتيه الـ"كيوكوشين" في السعودية، سوى بضعة أشخاص. والآن، وصل عددهم إلى 60 شخصاً.

وتتطلع مختار إلى توسيع ناديها في المستقبل من ناحية البرامج التي يقدمونها، وذلك من خلال تعريف طلبتها إلى فنون قتالية أخرى مثل الـ"آيكيدو"، والـ"مواي تاي".