جولة في أحد سباقات الهجن في دبي.. تقاليد لا تنسى وجوائز مالية كبيرة

من البيض إلى "الشيبس".. ما هو أبرز ما يضاف إلى خبز الرقاق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — في حلقة جديدة من “تجول مع ندى” هذا الأسبوع، تأخذنا ندى بدران في رحلة إلى حلبة المرموم لسباقات الهجن في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقام سباقات للجمال يتوجه فيها فائز واحد يفوز بجوائز مالية قيمة.

تشارك في هذا السباق سلالات مختلفة من الجمال التي تدربت على قوة التحمل الجري السريع، فلا يمكن لأي جمل كان المشاركة في هذه السباقات، إذ يجب أن تتوافر فيه مواصفات محددة، منها: طول القامة، والأرجل الخلفية.

وتبلغ سرعة بعد هجن السباق 65 كيلومترا في الساعة، فيما يستخدم أصحاب الجمال الرجال الآليين لقيادتها، وهي مجهزة أيضا بمكبرات صوت تنقل أوامر أصحاب الهجن خلال السباق.

وخلال السباق، تسير سيارات الدفع الرباعي على جانب الحلبة لمتابعة الجمال، وعند وصول الجمال إلى خط النهاية يعلن اسم الفائز، وتبدأ الاستعدادات لسباق جديد.