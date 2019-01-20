منهم الأميرة ديانا.. من هم الضيوف الذين تسببوا بشهرة هذه الفنادق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تود البقاء في غرفة فندقية تاريخية قامت إحدى الشخصيات المعروفة بالبقاء فيها سابقاً؟ إذا كان جوابك نعم، فإليك لائحة بـ10 فنادق راقية سُجلت في التاريخ بفضل ضيوفها المشاهير الذين يتراوحون بين أفراد العائلة المالكة، ومشاهير هوليوود، وصولاً إلى النجوم الرياضيين!

فندق دو باريس مونتي كارلو، موناكو

افتتح هذا الفندق في العام 1864 في موناكو. وسبق أن استضافت أجنحته العديد من النجوم الموسيقيين مثل فرانك سيناترا، وإلتون جون. ويُكرم "جناح الأميرة غريس" المرأة التي ساعدت في تشكيل تاريخ موناكو، وهي الممثلة غريس كيلي التي أصبحت أميرة لإمارة موناكو في عام 1956.

فندق "The Savoy"، لندن

وقام هذا الفندق، الذي افتتح في عام 1889 في الأصل، باستقبال الفنان الكوميدي الشهير تشارلي تشابلن، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل. وقام كبير عالم الفن، الفنان الانطباعي الفرنسي كلود مونيه، ببدء سلسلة رسوماته أثناء إقامته في الجناح رقم 618، في خريف عام 1899. وسمي الجناح بـ"جناح مونيه" إشادةً بأعمال الفنان.

فندق ومنتجع "The Spread Eagle"، المملكة المتحدة

ويعود جزء من هذا الفندق إلى القرن الـ15. ولكن، عمر هذا الفندق ليس السبب وراء شهرته، بل ضيوفه. وفي عام 1591، بقيت الملكة إليزابيث الأولى في "جناح الملكة".

فندق "ذا ريتز"، باريس

وكانت بعض أبرز الشخصيات الإبداعية في العالم وفيّة لهذا الفندق، مثل كوكو شانيل، وأودري هيبورن، وماريا كالاس. ويقدم هذا الفندق الأسطوري مزيجاً من الخصوصية والسحر إلى درجة أن غابرييل "كوكو" شانيل قررت البقاء في إحدى أجنحته لمدة 34 عاماً.

فندق "وندسور"، ملبورن

على مر الأعوام، استقبل فندق "وندسور" في أستراليا العديد من الضيوف البارزين. أما أساطير عالم السينما، مثل لورين باكال، وكاثرين هيبورن، ولورنس أوليفييه، فكانوا من بين الذين مكثوا في الجناح الملكي الذي يُعد جوهرة الفندق. وتشتمل لائحة الضيوف الأحدث الملاكم محمد علي، والممثلة ميريل ستريب، والسير ريتشارد برانسون.

فندق ومساكن "Athenaeum"، لندن

يُصنف هذا الفندق من فئة 5 نجوم. وهو يقدم مجموعة من الغرف، والأجنحة، والشقق بخدمات فاخرة. وسبق أن مكث المخرج ستيفن سبيلبرغ في شقة تتكون من الغرفتين الحاليتين 109، و110.

فندق "The Drake"، شيكاغو

ويتباهى فندق "The Drake" أيضاً بالعلاقات التي تربطه مع العائلة المالكة البريطانية. ومكثت الأميرة ديانا في الجناح الرئاسي لهذا الفندق في عام 1996. ويمكن للضيوف اليوم الإقامة في الجناح، الذي أُعيد تسميته لاحقاً بـ"جناح الأميرة ديانا".

فندق "The Galle Face"، سريلانكا

بسبب تأسيسه على يد 4 تجار بريطانيين، تمتع فندق "The Galle Face"، بعلاقات طويلة مع المملكة المتحدة. ولذلك، شملت قائمة ضيوفه كاتب رواية "شيرلوك هولمز" الشهير، السير آرثر كونان دويل، والممثل روجر مور، الذي يُعرف بتأدية دور الشخصية جيمس بوند.

قصر تاج محل، مومباي

وتحت قبتها الحمراء الشهيرة، مكث في هذا الفندق ضيوف من ضمنهم الدالاي لاما، ودوق ودوقة كامبريدج، وبراد بيت وأنجلينا جولي. وأثناء إقامته في الفندق، قام الضيف الموسيقي جورج هاريسون بأخذ دروس لآلة "السيتار" من أسطورة الموسيقى الهندية رافي شانكار.

فندق "The Strand Yangon"، ميانمار

أقام في هذا الفندق، الذي بدأ تشغيله في العام 1901، العديد من مؤلفي الكتب منهم جورج أورويل، وأنتوني بوردين. وفي أجنحة الفندق التي تتميز بالآثار البورمية والأثاث المنحوت يدوياً، مكث أيضاً المغني ميك جاغر، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.