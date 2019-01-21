في بحر "السجن المفتوح" يتغلب شباب غزة على الأمواج بهذه الألواح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حين ترتفع الأمواج وتتخبط بيابسة قطاع غزة، التي تصل مساحتها إلى 365 كيلومتراً مربعاً، يبتعد الجميع عن البحر إلا مجموعة من الشباب الفلسطينيين.

ويتجمع هؤلاء وبأيديهم ألواح تزلج قديمة، ولكنها لا تزال صالحة لمجابهة الأمواج حتى وإن كانت لفترة محدودة، فرغم غضب البحر المخيف، لا ترتعد مجموعة "Gaza Surf Club" خوفاً من المجهول، بل تنظر المجموعة بتحدي وبهجة إلى البحر، استعداداً لتحرير أرواح أفرادها من "السجن المفتوح".

El Hindi Ashoor fixing a board in his carpenter's workshop Photo by Alessandro Gandolfi Posted by Gaza Surf Club on Thursday, July 1, 2010

ورغم أن طالب المدرسة ماثيو أولسن كان يحلم بتأسيس مجموعة "Gaza Surf Club" منذ التسعينيات، إلا أن ذلك الحلم ظل يباغت عقله حتى تحول إلى هدف عقب قراءة الشاب لتقرير عن إثنين من راكبي الأمواج الفلسطينيين في جريدة "LA Times" عام 2006.

lifeguard tower, Sheik Khazdien beach photo by Explore Corps Posted by Gaza Surf Club on Thursday, January 7, 2010

وبحكم عمل والد أولسن في السلك الدبلوماسي الأمريكي في إسرائيل، زار الشاب غزة وبحرها مراراً، مما شكل عنده "علاقات قوية" و"صلة" بينه وبين واقع بدو غزة بسبب تنقلهم المستمر "مثله تماماً"، على حد تعبيره. وفي عام 2008، أسس أولسن المجموعة الرياضية بهدف الجمع بين اهتماماته في الساحتين التعليمية والسياسية، إذ كان يعمل سابقاً على محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، مما شجعه على تأسيس مشاريع تعليمية خارجية في عدة نواحي من العالم التي تطلب خلفية النقاشات السياسية التي تخصص بها.

وتألفت مجموعة “Gaza Surf Club” في بداية تأسيسها من 15 شاباً، من ضمنهم مجموعة من حراس الشواطئ والمنقذين وحوالي 5 أشخاص ممن كانوا قد مارسوا رياضة ركوب الأمواج سابقاً.

Ali Arheem photo by Alice Martins www.alicemartins.com Posted by Gaza Surf Club on Friday, October 26, 2012

ولم تقتصر التحديات على تلوث مياه البحر فحسب بل واجهت المجموعة ولا تزال تواجه تحديات جغرافية وسياسية وداخلية ومنها الاستجواب، والتهديدات، وعدم القدرة على إدخال المنتجات اللازمة للتزلج إلى داخل غزة أو السماح لسكان القطاع بالسفر خارجاً.

Mohamed Abo Jayab on his new board donated by Gaza Surf Relief and Surfing 4 Peace Photo by Andrew Mcconnell mail@andrewmcconnell.com Posted by Gaza Surf Club on Tuesday, October 11, 2011

ولفت أولسن إلى إن "الخلاف بين الحكومة في غزة ونظيرتها في الضفة الشرقية لا تزال تعتبر مشكلة رئيسية"، مضيفاً أن تسجيل المجموعة في رام الله سيشكل "صعوبات ومشاكل في التعامل مع الحكومة" داخل القطاع، وفي المقابل سيؤدي تسجيل المجموعة في غزة إلى "مصادرة حركة حماس لجميع المنتجات وتسليمها إلى شخص واحد"، على حد تعبير أولسن.

وتبقى أمنية "Gaza surf Club" بتأسيس نادي خاص بهم، حلماً بعيد المنال في صدد الصعاب الملموسة، إلا أن المصاعب لا تتوقف عند الملموس فحسب بل تتشعب أيضاً لتباغت راكبي الأمواج في عقولهم، إذ تلعب الحدود البحرية التي وضعتها إسرائيل على غزة دوراً كبيراً في تشديد الحرب النفسية للمشتركين، كما تشكل "حاجزاً نفسياً" يذكرهم دائماً بالحظر الإسرائيلي على القطاع.

Ali took his board from Gaza Surf Relief and gave it a custom paint job, making it the most beautiful board on the beach - sweet! Posted by Gaza Surf Club on Tuesday, May 15, 2012

وتعتمد المجموعة، التي يسعى مؤسسها إلى منح أفرادها صوتاً في المجتمع الدولي الرياضي، على ألواح التزلج المستعملة والتي يتبرع بها أشخاص أو مجموعات خارجية، إذ لا تتوفر تلك المنتجات داخل غزة.

وفي حين حاول أولسن استذكار بعض التفاصيل عن غزة قال إنه "لا يتوقع أن يتغير أي شيء هناك "، إذ رأى أن الشعب "سيظل يدفع ثمن أعمال القادة السياسيين على جهتي الحدود، وسيظل المجتمع يعطي التبرعات إلى غزة لجعل حياة السكان بالكاد مناسبة للعيش".

Gaza lifeguard tower Spring 2012 Photo by Alice Martins alicemartins.com Posted by Gaza Surf Club on Thursday, February 28, 2013

ولم تستلم مجموعة “Gaza Surf Club” للعقبات التي تحاول تعثير حلم المجموعة وإبطالها، بل لا يزال أولسن يحلم برفقة شباب غزة بتسجيل المجموعة رسمياً في عام 2019 "لتكبير المشروع" والقدرة يوماً ما على المشاركة والمساهمة في المجتمع الدولي لرياضة ركوب الأمواج.