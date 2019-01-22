هل ستجرؤ على ثقب جلدك والمشي فوق الجمر بهذا المهرجان الهندوسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو لك المهرجان الهندوسي "ثايبوسام"، مثل أي مناسبة أخرى، سواء عيد الشكر أو ليلة رأس السنة الميلادية. ولكنه، في الواقع مختلف بعض الشيء.. فكيف هي مراسم الاحتفال بهذا المهرجان؟

وبالتزامن مع اكتمال القمر في الشهر الهندوسي "ثاي"، الذي يُصادف بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، حان الوقت حتى يطلب الأشخاص من الآلهة "كاترتيكيا"، المغفرة والصحة والسلام. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، وإنما يشمل أيضاً احتفالات مختلفة وغريبة بعض الشيء.

وبعيداً عن الألوان الزاهية التي تحيط بك من كل جانب.. يحرص الناس على تأكيد إيمانهم الهندوسي وتطهير آثامهم، من خلال ثقب جلودهم، أو ألسنتهم، أو خدودهم بالمسامير المعدنية، بالإضافة إلى المشي على فحم محترق.

ورغم أن مهرجان "Thaipusam" يُقام على مدار يوم واحد، إلا أن الاحتفالات تظل مستمرة لأيام عديدة بالهند، فضلاً عن إقامة مناسبات كبيرة في ماليزيا وسنغافورة.

وبالنسبة إلى أبرز ما يتميز به هذا الاحتفال فهو حج "الكافادي"، الذي يحمل فيه الأشخاص ما يُشبه الهيكل مصنوع من الخشب أو الخيزران، بالإضافة إلى ريش الطاووس. بينما يحمل آخرون أواني الحليب والفاكهة على طول الطريق إلى المعبد.

ووسط موكب احتفالي، يسير المتدينون إلى معبد كهف "باتو"، الذي يقع شمال العاصمة الماليزية، كوالالمبور، حيث يتسلقون 272 درجة للوصول إليه. وبينما تتردد هتافات الأشخاص أثناء مسيرتهم، يحرصون بدورهم على ارتداء اللونين البرتقالي والأصفر اللامع، وهما من ألوان الآلهة "كاترتيكيا" المفضلة.

ويتبع العديد من الأشخاص نظام غذائي نباتي، خلال الشهر الهندوسي، إذ تحرص بعض المدن على توفير أكشاك طعام في الشارع، تم إعدادها لبيع الحلويات والوجبات الخفيفة، باللونين الأصفر والبرتقالي أيضاً.