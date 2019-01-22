دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت لا تهوى السفر بالبحر، ربما عليك إعادة التفكير مرة أخرى.. لماذا؟ لأن سفينة "سكارليت ليدي"، التي ستغادر من مدينة ميامي إلى البحر الكاريبي في العام 2020، قد تقدم لك تجربة فريدة من نوعها.

وتتضمن السفينة، والمخصصة للبالغين فقط، 78 جناحاً فاخراً من أجنحة "روكستار"، كما ستوفر 15 من أجنحة "ميغا روكستار"، التي تنقسم إلى 4 أنواع، منها أجنحة "Massive"، و"Fab"، و"Posh"، وأخيراً جناح "Gorgeous".

وإذا كنت تتساءل حول ما ستحتضنه هذه الأجنحة من ميزات، فسيقدم جناح "The Massive"، على سبيل المثال، غرفة خاصة بالموسيقى، ومليئة بالقيثارات. كما أنه سيحتوي على تراس خاص، وحوض استحمام ساخن يسنح لك فرصة الاستمتاع بإطلالات البحر.

ويقول مصممو الأجنحة إنهم حرصوا على إعادة إحياء تراث "الروك أند رول"، في الغرف، وذلك من خلال وضع صور نجوم هذه الموسيقى، مثل جريس جونز.

وأوضح نائب رئيس التصميم في شركة "فيرجن فوياغز"، دي كوبر، أنه أراد إضافة عنصر حصري ومميز وفاخر إلى السفينة، بطريقة عصرية حتى تواكب وتحاكي المسافرين بشكل أكبر.

ويوجد داخل السفينة مطعمين رئيسيين، يتميز أحدهما بكونه من "أكثر المطاعم سحراً على متن السفينة"، إذ يُقدم عروضاً مسرحية باستخدام شرائح اللحم والمأكولات البحرية.

وبحسب شركة "فينكانتيري"، التي تقوم ببناء المشروع، يصل ارتفاع سفينة "سكارليت ليدي" إلى 278 متراً وعرض 38 متراً. وإذا كان يراودك الفضول حول حجمها، فهي ستستوعب أكثر من 27770 راكباً، وسيخدم فيها 1160 شخصاً.