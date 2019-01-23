دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن موسم الشتاء في مدينة دبي قد يكون مختلفاً بعض الشيء عن باقي البلاد، وخصوصاً أن درجات الحرارة لا تزال تسمح للمقيمين والزوار بارتداء ملابس خفيفة.

ولكن، يبدو أن دبي قد شهدت في أيامها الأخيرة أجواء باردة وغريبة من نوعها، لدرجة أن بعض الأشخاص باتوا يعودون إلى خزانتهم، ويغوصون في دوامة الملابس، بحثاً عن أزياء دافئة.

ولا يتردد سكان هذه المدينة في مشاركة صور المدافئ التي تجدها على شرفات المطاعم وصور المشروبات الساخنة، عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العديد منهم تغريدات، منها مضحكة وأخرى تعبر عن الدهشة، حول أجواء دبي عبر موقع "تويتر". ولم يكتف الناس بتعليقات مكتوبة فحسب، وإنما شاركوا أيضاً صوراً تعكس مظهرهم بالملابس الثقيلة.

نستعرض لكم فيما يلي بعض التغريدات التي تدور حول أجواء دبي الباردة: