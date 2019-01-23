إليك أغرب الفنادق ذات الغرفة الواحدة التي يمكنك حجزها بعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدلاً من أن تكون لك غرفةً بأكملها لنفسك فقط، تخيّل لو استطعت أن تستمتع بفندقٍ بكامله لنفسك! يمكنك القيام بذلك في هذه الفنادق ذات الغرفة الواحدة!

وهذه ليست مجرد منازل ضيافة بسيطة، فمن رافعة عند المحيط إلى برج تلفزيوني من الحقبة الشيوعية يصنف عادةً كأحد أبشع المباني في العالم، إليك أغرب الفنادق ذات الغرفة الواحدة التي يمكنك حجزها في عام 2019.

رافعة ميناء "هارلينغتون"

ماذا يحصل للرافعات التي لم تعد مستخدمة؟ في حالة رافعة ميناء "هارلينغتون" في مدينة هارلينغتون الملاحية في هولندا، أُعيد استخدامها كفندق من غرفة واحدة.

وكانت الرافعة تستخدم لنقل الخشب من روسيا إلى اسكندنافيا بين العامين 1967 و 1996. وبعد بيعها في عام 2001، استغرق المالكون الجدد عامين لتحويل هذه الآلة السابقة إلى مساحة مريحة ودافئة.

ويمكن الوصول إلى هذه الرافعة، التي يصل ارتفاعها إلى 160 قدماً، من خلال مصعد صُنع من السلالم الخارجية الأصلية للرافعة. ويمكن للغرفة الدوران بزاوية 360 درجة. وهي تتميز بنوافذها التي تمتد من الأرض إلى السقف.

"فندق الغرفة الواحدة"

ويهيمن برج التلفزيون "Zizkov" على أفق العاصمة التشيكية، براغ. وهو عادةً يُصنف كأحد أبشع المباني في العالم.

ولكن بالنسبة للمسافرين الذين يبحثون عن أفضل المناظر لهذه المدينة، يجب عليهم زيارة "فندق الغرفة الواحدة" (One Room Hotel) الموجود في البرج.

ويتميز الفندق، الذي يُوفر مكان السكن الوحيد في البرج، بنوافذ مطلة على جهة الشرق، والتي توفر مناظر رائعة. ويقدم هذا الفندق لضيوفه أيضاً خدمة ركوب سيارة ليموزين وسائق. وتقع الغرفة على ارتفاع 66 متراً.

فندق "CasAnus"

وعندما يتمحور الموضوع حول الهياكل الخارجية، من الصعب التغلب على مظهر هذا الفندق. ويتميز فندق "CasAnus"، أو "Anus House Hotel"، الذي يعد نُصُباً فنياً في بلجيكا، بشكله الذي يحاكي القولون.

ويُعتبر فندق "CasAnus" من وحي أفكار الفنان الهولندي جويب فان ليشوت، والذي أنشأ سلسلة من التركيبات الفنية التي تمثل الأعضاء البشرية بين عامي 2005 و2008. وتم طلاء الأجزاء الخارجية للهيكل باللون الأحمر الداكن، بينما تتميز المساحات الداخلية بلونها الأبيض الهادئ.

فندق "Central"

ويتميز هذا الفندق في الدنمارك، والذي كان استوديو خاص لصانع أحذية في الماضي، بغرفة مساحتها 12 متراً مربعاً. وهو موجود فوق مقهى يتسع لـ5 أشخاص.

ونشر موقع الفندق الإلكتروني تنبيهاً مفاده أن الغرفة ليست مخصصة للعائلات، حيث أنه يستحيل إضافة سرير إضافي فيها.

فندق "Eh'häusl"

ويقع فندق "Eh'häusl"، أو منزل الزواج، في ألمانيا. وتبلغ مساحته 53 متراً مربعاً بينما يصل عرضه إلى 2.4 متر. ويعود تاريخ المنزل إلى عام 1728.