فتاة "البيكيني" تلقى حتفها على قمة جبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشتهرت نجمة الانترنت التايوانية جيغي وو بتسلق الجبال والوقوف على قممها مرتدية ملابس البيكيني، ولكنها لقيت مصرعها بعد سقوطها في ممر ضيق يبلغ عمقه 30 متراً.

ووقعت وو والتي تبلغ من العمر 36 عاماً من جبل جوبين في تايوان السبت وعثر عليها الاثنين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وقال النقيب تشانغ تشينغ-بياو من محطة إطفاء مقاطعة نانتو الحكومية لـ CNN إن "وو اتصلت بصديق للمساعدة بعد سقوطها، لكنها لم تتمكن من التحرك بسبب إصابات في جسدها السفلي."

بسبب الوقت المتأخر من اليوم، بدأ ستة من رجال الإنقاذ في إدارة الإطفاء بعمليات البحث في صباح اليوم التالي. ونُشرت مروحية خلال عمليات البحث، لكنها لم تتمكن من الهبوط حيث سقطت وو.

وعثر على جثة وو منتصف الاثنين. وأوضح تشانغ: "جسمها لا يزال موجودا وسنرسل المروحية غداً مرة أخرى لجلب الجثة." ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، رغم أن تشانغ تكهن أن سبب الوفاة قد يعود إلى انخفاض حرارة الجسم.

واكتسبت وو الشهرة من خلال نشر صور لنفسها في ملابس البيكيني فوق الجبال بعد وصولها إلى قممها.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية،، أكملت وو 100 نشاط تسلق وارتدت على الأقل 97 لباساً للبيكيني، وجمعت حوالي 14 ألف متابع على فيسبوك.