هذه الطائرة الشهيرة تقوم بآخر رحلة طيران تجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أنه لن يعد بإمكان الركاب الاستمتاع بتصميم طائرة من طراز بوينغ 727 المميز، وذلك بعد أن قامت الطائرة برحلتها التجارية الأخيرة.

ودخلت الطائرة 727-200، التي تملكها شركة آسمان للطيران الإيرانية، كُتُبَ التاريخ، بعد أن وثق الصحفي بابك تغفاي رحلتها الأخيرة عبر حسابه على "تويتر".

وبذيلها الذي يأخذ شكل حرف "T" ومحركاتها الثلاث، أثارت الطائرة اهتمام العديد من الأشخاص بعد أن تم إطلاقها في العام 1962. فعلى غرار طائرات بوينغ 707، كان يسمح حجمها المتوسط دخول مطارات المدن ذات المدرجات الصغيرة.

وبحسب موقع الشركة، كان من المقرر إنتاج 250 طائرة فقط من هذا الطراز، ولكن سرعان ما ازداد الطلب عليها، حتى بلغ مجموع ما أنتجته 1832 طائرة. ويُشار، إلى أنها تعد أول طائرة تجارية تبيع أكثر من ألف طائرة، بحسب ما نقلته شركة بوينغ.

وعندما توقفت الشركة عن إنتاج الطائرة في ثمانينيات القرن الماضي، أوضح رئيس قسم المحتوى الاستراتيجي في شركة "فلايت غلوبال" المتخصصة في استخبارات الطيران، موردو موريسون، لموقع CNN، أن الطائرة لم تعد فعالة مقارنة مع منافسيها الجدد، حتى بدأت العديد من شركات الطيران الرئيسية التخلص منها تدريجياً في تسعينيات القرن الماضي".

ولكن، استمرت حوالي 60 طائرة في خدمة شركات الشحن، ونقل الشخصيات الهامة، وطائرات الأبحاث، لأكثر من نصف قرن.

ولم تثبت الطائرة نجاحها الكبير لشركة بوينغ فحسب، وإنما كانت قد شهدت على بعض الأحداث المثيرة للاهتمام. ففي العام 1971، اختطف دي.بي. كوبر طائرة بوينغ 727 في شمال غرب الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قفز بالمظلة وبحوزته مالاً مسروقاً تصل قيمته إلى 200 ألف دولار.

ولاتزال إحدى جرائم الطيران الأكثر شهرة غامضة، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يغلق تحقيقاته في العام 2016.