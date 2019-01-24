دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتنافس المطاعم في دبي لتقديم تجربة مميزة لزبائنها، فمن شطيرة برغر "الإمارات السبع" مروراً بمثلجات حليب الإبل، وصولاً إلى مشروبات القهوة بالذهب في برج العرب، فإن دبي قد تبدو جديرة بلقب "مدينة الذهب".

وحاول مطعم "دورز فري غريل" في دبي أن يدمج بين المطبخين الصيني والتركي ويضيف ميزة جديدة من خلال وضع أوراق ذهب قابلة للأكل من عيار 23 قيراطاً، لتغطية سمكة "سيباس" إذ تصل قيمة طبق الطعام إلى حوالي 230 دولاراً.

وتُوضح السمكة لترتاح لمدة 12 ساعة، قبل الطهي حتى ترتخي عضلاتها، ومن ثم تُنقع في مكونات عديدة من بينها العسل والثوم والزنجبيل.

وقال رئيس الطهاة في المطعم كمال جيلان إن الأطباق التي تحضر بالمطعم تخضع لتعديلات عديدة قبل أن يتم إضافتها إلى قائمة المأكولات، وخصوصاً أنه يسعى دائماً إلى تحضير مأكولات تروق "لجميع الأشخاص" وليس فقط لشريحة معينة من الناس.

وليس ما يثير الشهية في المطعم المأكولات فحسب، وإنما أيضاَ التصاميم التي ركزت على اللون الذهبي، وحمل الأثاث أسماء بعض العلامات التجارية الفاخرة مثل فرساتشي وبنتلي.