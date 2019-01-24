هل سمعتم بـ"غيتار علبة السيجار"؟ إليكم كيف يصنع

"الورشة" برنامج جديد يركز على الصناعات من حولنا. بعضها صناعات غريبة، وبعضها الآخر صناعات يصيبنا الفضول لمعرفة كيف تتم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "كيف يصنع الغيتار؟" سؤال نطرحه كلنا، خصوصا إن كنا من المهتمين بالموسيقى، ولكن هل سألت نفسك يوما كيف يصنع غيتار "علب السيجار"؟

بحثنا وبحثنا، حتى استوقفنا اسم باسل عزيز أوغلي، شاب يعيش في دبي، ويتخصص في صناعة الغيتارات. في ورشته، الترتيب هو سيد الموقف، وآلات الغيتار تتواجد هنا وهناك، ليتجاوز عددها العشرين غيتارا في مكان واحد.

شغف باسل يجمع بين العزف واستخدام كل ما هو قديم ومستخدم، إذ يستخدم في صنعتها علب السيجار، وعلب زيت السيارات، والصناديق الحديدية.

فما الذي دفع شابا كباسل إلى الدخول في هذه الصناعة؟ ومن أين بدأ الشغف؟ وما هي أبرز الخطوات التي يتبعها باسل لصناعة هذه الآلات؟

في هذا الفيديو، يقدم باسل شرحا لأبرز تلك الخطوات والأسباب التي دفعته إلى خوض هذه الرحلة "الموسيقية".