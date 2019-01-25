هل سمعت عن مدينة الأشباح التي تقع في الشرق الأوسط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قد تكون قرأت عن مدن الولايات المتحدة المهجورة، ولكن هل سبق أن سمعت عن مدينة الأشباح في الشرق الأوسط؟

بمبانيها البرجية المتعالية والمنعزلة، يقع المشروع السكني، برج الباباز، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، بالقرب من بلدة مودورنو، في شمال غرب تركيا.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه بعدما وقعت مجموعة "ساروت" للعقارات بأزمة مالية في العام 2018، تم التخلي عن مئات الفلل التي كانت لا تزال قيد البناء.

وبدأ مشروع برج الباباز في العام 2014، إذ استهدفت عقاراته، التي تتراوح قيمتها بين 400 و500 ألف دولار، المستثمرين الخليجيين الأثرياء.

وفي حديث نائب رئيس مجموعة "ساروت"، مزهر يرجلين، مع وكالة فرانس برس، قال إنه تم إلغاء بعض المبيعات. وأوضح مطورو المشروع أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المباني الخارجية، التي تشرح طبيعة كل عقار.

ويُشار إلى أنه كان من المخطط بناء مركز تسوق وحمامات تركية، ودور السينما، بالإضافة إلى المرافق الرياضية.