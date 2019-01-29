"الباستا الإيطالية"... هل يعود أصلها إلى الصين؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعضنا يسميها بـ"الباستا"، وبعضنا يسميها "المعكرونة"، فأسماؤها مختلفة بيننا، ولكن كلنا متفقون على لذة هذا الطبق.

نعلم أن أصلها إيطالي، ولكن الوصول إلى أصلها الحقيقي ليس بتلك السهولة.

فالاعتقاد الأول هو أن الرحالة الإيطالي ماركو بولو أحضر المعكرونة من الصين إلى إيطاليا، كما ورد في مذكراته.

أما الاعتقاد الثاني فيقول إن المعكرونة كانت تصنع في جزيرة صقلية، وذلك كما ورد في كتابات العالم الإدريسي.

فريق ثالث يعتقد أن أصل المعكرونة يعود إلى العصر الروماني، حين كانت الدولة الرومانية تنتج ملايين الأطنان من القمح سنويا، وعند تجفيف العجين وتصنيعها في أشكال مختلفة كانت تسمى "ماكاروني".

شهرة المعكرونة توسعت مع دخول إيطاليا عصر النهضة، لتصبح مركزا تجاريا مهما في البحر المتوسط ولينتقل هذا الطبق من هناك إلى شتى أنحاء العالم.

تختلف الأحجام والأشكال والألوان ونوع الصلصة، ولكن، من منا لا يشتهي طبقا من المعكرونة اللذيذة حتى وإن لم تكن من أصل إيطالي.