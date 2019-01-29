ما قصة "وعاء البشر الساخن" الذي تدعو الصين السياح إليه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن الاحتفالات برأس السنة الصينية بدأت بالفعل بأغرب الأفكار والممارسات.

ومن المحتمل أن يثير الاحتفال برأس السنة الصينية فى أحد الفنادق بمقاطعة تشجيانغ فى الصين، ردود فعل تتراوح بين الشعور بالرعب أو السعادة بين محبي الوعاء الساخن الصيني.

وقام فندق "First World Hotel" في مدينة هانغتشو الصينية، موطن الينابيع الساخنة، بتصميم أحد حمامات الينابيع الساخنة ليبدو وكأنه وعاء كبير يسبح فيه البشر، وذلك مع بدء الاحتفالات برأس السنة الصينية خلال الأسبوع الأول من فبراير/شباط.

ويشير الفندق إلى أن مفهوم الوعاء الساخن هدفه تحفيز الحياة الصحية.

ويشبه الحوض المستطيل إلى حد كبير حمامات الينابيع الساخنة، وينقسم إلى عدة أقسام، كل منها مليئة بمنتجات مثل الليمون الحامض، والفلفل الحار، والخس، والتفاح، والموز. ويمكن للأشخاص تناول الطعام في هذا الوعاء أيضاً.

وتظهر الصور التي التقطت للوعاء الساخن السياح وهم يستمتعون بوقتهم ويتناولون أسياخاً كبيرة من اللحم والخضار، في أحواض المياه الحارة.

وعلى عكس تشنغدو أو تشونغتشينغ، ربما لا يكون الوعاء الساخن أول شيء يمكن أن يربط المرء بمدينة هانغتشو، ولكن وفرة الينابيع الساخنة التي تغذيها الجبال جعلت المنطقة وجهة شهيرة في عطلة نهاية الأسبوع، بالنظر إلى أنها على بعد ساعتين بالسيارة من شنغهاي.