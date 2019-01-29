مصور يوثق المنظر "الخيالي" لجبال القهر بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتواجد في المملكة العربية السعودية العديد من الجواهر الطبيعية التي لا تزال مخبأة عن أعين الكثيرين. وسلّط المصور السعودي، حسن الحريصي، مؤخراً الضوء على جبال القهر وتكويناتها الصخرية غريبة الشكل في محافظة الريث. وذلك من خلال التصوير الجوي بواسطة طائرة آلية بدون طيار(درون)!

وقد تستغرب من مناظر جبال القهر غير العادية، فهي تتميز بأشكالها المخروطية والمتناسقة، والكفيلة بأن تأسر قلوب الناظرين. ولهذا السبب تحديداً، أراد المصور والإعلامي السعودي، حسن الحريصي، توثيق تكويناتها.

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال المصور، الذي وصف نفسه بالشخص المحب للاستكشاف والطبيعة: " قررت تصوير جبال زهوان لما تتميز بها من تكوينات صخرية فريدة تجعل المتأمل والإنسان يتفكر في عظمة خلق الله".

والتقط المصور مقاطع فيديو وثق فيها طبيعة هذه الجبال بواسطة طائرة آلية بدون طيار (درون)، ما ساهم في عرض طبيعتها الفريدة من نوعها على نطاق واسع.

وتتميز الجبال بأشكالها الأسطوانية المهيبة التي تزحف بينها أودية خضراء ضيقة.

وأدهش الفيديو الجوي، الذي نشره المصور، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد العديد من المستخدمين على موقع "تويتر" بجمال اللوحة الطبيعية التي كونتها الجبال.

ووصف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منظر الجبال بأنه "خيالي"، بينما وصف آخرون الجبال بأنها "كنز".

ورغم جمالها، إلا أن المصور يرى أن هذه الجبال لا تحظى بالاهتمام الكافي، وشرح قائلاً: "للأسف، المكان جميل جداً. ولكن، ينقصه الاهتمام، فالمكان وعر ومن الصعوبة الوصول إليه".