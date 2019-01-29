بـ1500 دولار..ماذا يمكنك أن تفعل في رواندا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبحث العديد من الأشخاص عن الوجهة المثالية للتمتع بجمال الطبيعة والمغامرات الشيقة والغريبة، فإن كنت من محبي السفر، فلا تنسى أن تضيف رواندا على قائمة وجهاتك السياحية.

وإذا أردت أن تشاهد قرود الكولبس البيضاء والسوداء في بيئتها الطبيعية، فيمكنك أن ترتب رحلة تجول في متنزه نيونغوي القومي في الصباح الباكر أو الإقامة في منتجع "One&Only Nyungwe House" والتمتع بالمناظر الطبيعية ورؤية الحيوانات من شرفات غرف الفندق.

ويعتبر المنتجع من ضمن المشاريع والخطط العديدة التي تسعى إلى وضع رواندا ضمن خريطة الوجهات السياحية الفاخرة وخاصة للذين يسافرون من أوروبا بحثاً عن الأجواء المعتدلة خلال السنة.

وبعد حوالي ربع قرن من الزمان، من تصدرها لعناوين الأخبار بسبب دخولها في دوامة من العنف والإبادة الجماعية التي تركتها في حالة خراب، ازدهرت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وتعتبر الآن واحدة من أكثر الأماكن أماناً في القارة للمسافرين.

ولا تزال وجهة الجذب السياحية، هي حديقة البراكين الوطنية في الشمال الغربي، والتي تسكنها 480 غوريلا جبلية.

أما القدرة على مشاهدة هذه الغوريلا فليست رخيصة على الإطلاق، إذ في مايو/آيار 2017 ضاعفت السلطات الرواندية رسوم تصاريح مشاهدة الغوريلا بين 750 و1500 دولار، لضمان حصول المجتمعات التي تعيش بالقرب من المنتزه على حصة أكبر من عائدات السياحة.

ومنذ ارتفاع الأسعار، اختار بعض السياح الراغبين في تعقب الغوريلا الجبلية بزيارة أوغندا بدلاً من رواندا، حيث تبلغ التصاريح 600 دولار، إلا أن البعض الآخر رأى أن التجربة والمغامرة في رواندا تستحق المبلغ الإضافي وذلك يعود بشكل كبير على الخدمات المقدمة في الدولة مثل: تأشيرة الدخول عند الوصول، وسجل السلامة، وخيارات الإقامة الفاخرة، والطرق الممتازة.

ويقوم العديد من المسافرين بزيارات سريعة إلى داخل وخارج البلاد، ويلتقطون صوراً للغوريلا، قبل العودة إلى الوطن أو إكمال رحلة أفريقية تشمل ربما رحلة سفاري في كينيا أو عطلة على الشاطئ في تنزانيا.

ويتضمن المنتجع العديد من الطرق للتجوال داخل الغابة، كما أنه يقدم أيضاً عدداً من النشاطات الافريقية التقليدية مثل رياضة الرماية الأفريقية وبعض النشاطات المميزة مثل رحلات ركوب الهليكوبتر حول المناطق السياحية الخلابة.

وتوفر النزل الفاخرة الجديدة في رواندا حلقة وصل مع العالم الطبيعي، ولكن هذه التجربة ليست رخيصة، إذ تكلف ليلة واحدة في "One & Only Nyungwe House" ما يقارب 1500 دولار، وذلك قبل حجز أي رحلات استكشافية.