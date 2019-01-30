اكتشف جزيرة الـ"بنانا" الفاخرة في قطر وسط مياه فيروزية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تفكر في قضاء عطلة في العاصمة القطرية الدوحة، قد يخطر على بالك القيادة بين كثبانها الرملية، أو المشي داخل مراكزها التجارية الواسعة، والتنزه على ساحلها على ظلال ناطحات السحاب الساحرة. ولكن الآن، يمكنك القيام بأمر جديد كلياً، أي زيارة منتجع جزيرة الـ"بنانا" الفاخر!

وسُميت جزيرة الـ"بنانا"، بهذا الاسم بسبب شكلها الهلالي، وهي عبارة عن منتجع فاخر. وأصبحت الجزيرة، التي تقع قبالة ساحل العاصمة، من أفضل الوجهات للباحثين عن العطلات الفاخرة.

ويمكن الوصول إلى هذا المنتجع، والذي تديره سلسلة فنادق "أنانتارا" ومقرها في تايلاند، من خلال الإبحار على متن قارب قطمران، أو بواسطة يخت خاص.

وبرماله الذهبية، وغرفه الضخمة المطلة على المياه الفيروزية، يعطي المنتج طابعاً شبيهاً بالمالديف.

وتتراوح خيارات الإقامة فيه بين غرف مطلة على البحر تصل مساحتها إلى 55 متراً مربعاً، إلى شاليهات فوق الماء تصل مساحتها إلى 360 متراً مربعاً، ومزودة بأسطح للاسترخاء، ومسابح لا متناهية خاصة.

وتُزين غرف المنتجع الـ141، إضافةً إلى الفلل والشاليهات تصاميم عربية، وحمامات فاخرة مزخرفة بالفسيفساء.

وإضافةً إلى قضاء الوقت على شاطئ المنتجع الخاص الذي يبلغ طوله 800 متر، يمكن للضيوف الاستمتاع بمختلف الخيارات، بما في ذلك قائمة طويلة من الأنشطة في الهواء الطلق مثل الغوص، وركوب قوارب الكاياك.

وللراغبين بالاسترخاء بشكل أكبر، فيمكنهم الجلوس على الأراجيح البحرية فوق المياه الضحلة.

ويمكن للضيوف أيضاً تجديد نشاطهم في أحد المطاعم العديدة على الجزيرة، والتي تقدم وجبات متنوعة من الأطباق الشرق أوسطية التقليدية والآسيوية، ووجبات العشاء الأمريكية الكلاسيكية، والأطباق الإيطالية الفاخرة.

وإذا كنت تحتاج لبعض الراحة من أشعة الشمس بعد لعب الغولف، فيوفر المكان العديد من الأنشطة الداخلية مثل المنتجع الخاص، وصالة بولينغ. وباستطاعة الضيوف أيضاً الاسترخاء بين الوسائد والبطانيات أثناء مشاهدة الأفلام في قاعة سينما حصرية تتكون من 20 مقعداً.

ويُعد المنتجع مناسباً أيضاً للعائلات، إذ يتواجد فيه أيضاً قاعة سينما للأطفال، ونوادي خاصة.

ومنذ افتتاحه في عام 2015، استقبل المنتجع أكثر من 1.4 مليون ضيف، وفقاً لما قالته مديرة التسويق للمنتجع، آنا كلوديا كالديرون.