فاكهة دوريان تُباع مقابل ألف دولار.. والسبب؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – داخل علبة بلاستيكية وعلى أقمشة حريرية حمراء اللون، نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، صورة فاكهة دوريان معروضة للبيع مقابل ألف دولار! فهل ستشتريها؟
وفي مركز تسوق "Plaza Asia" بمدينة تاسيكمالايا الإندونيسية، أوضحت مدونة "Kompas" الإندونيسية، أن فاكهة الدوريان، من نوع "J-Queen"، تُباع بمبلغ قد يكون أغلى بعشرات المرات مقارنة بتلك التي تباع في السوبرماركت.
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@realplazaasiatasik Durian J-QUEEN harga 14 juta per butir.. Asli bukan Hoax ya 😀 Sudah masuk berita di koran RADAR TASIKMALAYA. Durian J-Queen ini asli lokal dari Banyumas Indonesia 👍 Dari info yg saya dapat dari owner & petani durian ini (Pak Aka), yg bikin harga durian ini mahal : - Pemenang kontes durian di Penang, Malaysia.. - Berbuah nya hanya 3 tahun sekali dan sedikit.. - Membudidayakan pohon nya sulit sekali.. - Rasa manis nya juara dan wangi nya mengalahkan durian lain. #durian #pestadurian #duren #pestaduren #duren14juta #durian14juta #foodhunter #culinary #tasikculinary #kulinertasik #makanantasik #jajanantasik #wisatakuliner #instafood #kuliner #jajanan #makan
ورغم أن هذه الفاكهة اللذيذة قد حازت على شعبية كبيرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، إلا أنها تعرضت أيضاً لبعض الانتقادات بسبب رائحتها القوية. ففي سنغافورة، على سبيل المثال، منعت العديد من الفنادق من تقديم فاكهة الدوريان بسبب رائحتها التي شبهها بعض الأشخاص بـ "الطعام الفاسد" أو "الجوارب القذرة".
ورغم أن الإندونيسيين يشيرون إليها بأنها "ملكة الفاكهة"، إلا أنهم اعترفوا أيضاً برائحتها "النتنة". ففي العام الماضي، اضطرت طائرة إندونيسية إلى تأخير رحلتها الجوية، بعدما اشتكى الركاب من الرائحة التي تفوح من حمولة الدوريان.
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Ada Durian seharga 14jt? WoW 😱😱 Yesss, memang ada namanya Durian J-Queen👑 Konon, durian ini hanya berbuah 3th sekali loh. Setiap pohon juga buahnya ga pernah di atas 20butir. Ga ada yg benjol atau lonjong..semua bulat 6jalur!! . Research buat durian J-Queen jg membutuhkan waktu 4 tahun dan ini durian pemenang kontes di Penang, Malaysia. Pantesan saja yaaa harganya wowwww 😱😱😱 . Gek rasane cucok ro hargane pora yo gengs..?? . 📷 @realplazaasiatasik TAG TEMEN KAMU GENGS 😉 #solodelicious #exploresolo #kulinersolo #solo #durian #jqueen
ويشار إلى أن "J-Queen" هو الاسم المتعارف لهذا النوع من فاكهة الدوريان، التي قام بإنتاجها طالب في علم النفس، يدعى باسم "Aka"، بالجامعة الإسلامية الإندونيسية (UII) في يوغياكارتا.
وحول سبب غلاء هذه الفاكهة، قال الطالب الإندونيسي إن شجرتها تنتج 20 حبة، كل ثلاث سنوات. ويُشار إلى أنه لم يشارك بذورها مع أي شخص آخر. ولا يختلف نوع "J-Queen" عن غيره من الدوريان بالسعر فقط، وإنما يتميز أيضاً بطعمه، وشكله المستدير البيضاوي، بالإضافة إلى لونه الأصفر الذهبي.
وبحسب ما نقلته المدونة الإندونيسية، عمد الطالب "Aka" إلى تفسير دوافعه لإنتاج هذه الفاكهة، بقوله: "إنني أعتزم تحسين رفاهية المزارعين من خلال إنتاج دوريان عالي الجودة".