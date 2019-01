فاكهة دوريان تُباع مقابل ألف دولار.. والسبب؟

View this post on Instagram

@realplazaasiatasik Durian J-QUEEN harga 14 juta per butir.. Asli bukan Hoax ya 😀 Sudah masuk berita di koran RADAR TASIKMALAYA. Durian J-Queen ini asli lokal dari Banyumas Indonesia 👍 Dari info yg saya dapat dari owner & petani durian ini (Pak Aka), yg bikin harga durian ini mahal : - Pemenang kontes durian di Penang, Malaysia.. - Berbuah nya hanya 3 tahun sekali dan sedikit.. - Membudidayakan pohon nya sulit sekali.. - Rasa manis nya juara dan wangi nya mengalahkan durian lain.