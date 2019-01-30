فاكهة دوريان تُباع مقابل ألف دولار.. والسبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – داخل علبة بلاستيكية وعلى أقمشة حريرية حمراء اللون، نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، صورة فاكهة دوريان معروضة للبيع مقابل ألف دولار! فهل ستشتريها؟

وفي مركز تسوق "Plaza Asia" بمدينة تاسيكمالايا الإندونيسية، أوضحت مدونة "Kompas" الإندونيسية، أن فاكهة الدوريان، من نوع "J-Queen"، تُباع بمبلغ قد يكون أغلى بعشرات المرات مقارنة بتلك التي تباع في السوبرماركت.

ورغم أن هذه الفاكهة اللذيذة قد حازت على شعبية كبيرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، إلا أنها تعرضت أيضاً لبعض الانتقادات بسبب رائحتها القوية. ففي سنغافورة، على سبيل المثال، منعت العديد من الفنادق من تقديم فاكهة الدوريان بسبب رائحتها التي شبهها بعض الأشخاص بـ "الطعام الفاسد" أو "الجوارب القذرة".

ورغم أن الإندونيسيين يشيرون إليها بأنها "ملكة الفاكهة"، إلا أنهم اعترفوا أيضاً برائحتها "النتنة". ففي العام الماضي، اضطرت طائرة إندونيسية إلى تأخير رحلتها الجوية، بعدما اشتكى الركاب من الرائحة التي تفوح من حمولة الدوريان.

ويشار إلى أن "J-Queen" هو الاسم المتعارف لهذا النوع من فاكهة الدوريان، التي قام بإنتاجها طالب في علم النفس، يدعى باسم "Aka"، بالجامعة الإسلامية الإندونيسية (UII) في يوغياكارتا.

وحول سبب غلاء هذه الفاكهة، قال الطالب الإندونيسي إن شجرتها تنتج 20 حبة، كل ثلاث سنوات. ويُشار إلى أنه لم يشارك بذورها مع أي شخص آخر. ولا يختلف نوع "J-Queen" عن غيره من الدوريان بالسعر فقط، وإنما يتميز أيضاً بطعمه، وشكله المستدير البيضاوي، بالإضافة إلى لونه الأصفر الذهبي.

وبحسب ما نقلته المدونة الإندونيسية، عمد الطالب "Aka" إلى تفسير دوافعه لإنتاج هذه الفاكهة، بقوله: "إنني أعتزم تحسين رفاهية المزارعين من خلال إنتاج دوريان عالي الجودة".