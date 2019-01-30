شيف سعودية تجمع بين الكنافة وحلوى الماكرون الفرنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ صغرها وهي تعود بشوق إلى المنزل لاكتشاف وجبة الغداء التي طهتها أمها لليوم، كما عشقت الرحلات من جدة إلى مكة في المملكة العربية السعودية، لزيارة بيت عماتها الذي تفوح منه رائحة المأكولات الشهية.

لم تتوقع ميادة بدر أن تقوم في يوم من الأيام بدراسة فن الطهي أو افتتاح محل حلوياتها الخاص، إلا أنها وبعد العمل في مجال لا علاقة له بطهي، لاحظت أن سعادتها الكبيرة تكون حين تصنع الحلويات المختلفة لذا قررت دراسة فن الطهي في فرنسا لتستطيع فتح محل حلوياتها الخاص "بينك كامل".

ولا تتضمن قائمة وجبات المحل الصغير الواقع في جدة عدداً من الحلويات المحددة والثابتة، إذ أشارت بدر إلى أن ما يميز التجربة التي يقدمها المتجر عدم تحضير كميات كبيرة من الحلويات واختراع نكهات جديدة.

ويدمج "بينك كامل"، بين المطبخين العربي والأجنبي. وتطمح بدر التي اشتهرت بصنع حلويات الماكرون الغريبة، إلى افتتاح مطعم والبدء بإعطاء دروس الطهي، ونشر كتاب للطهي في يوم من الأيام.

ويُذكر، أن بدر قامت بإعداد أطباق الحلوى للوفد السعودي وضيوفهم الفرنسيين، وذلك في حفل عشاء لتكريم التعاون السعودي الفرنسي لتعزيز التراث الثقافي للعلا، في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.