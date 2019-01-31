استمتع برحلة فاخرة في مومباي دون أن يصل رصيدك في البنك للصفر.. كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد ترغب في قضاء عطلة العمر في أكبر مدن الهند، مومباي، ولكنك تواجه عائق المال. ولذلك، ها هي بعض الأسرار التي تمكنك من الاستمتاع برحلة فاخرة بدون أن يصل رصيد البنك الخاص بك إلى الصفر!

وتُعتبر مومباي أكثر وجهة مكلفة في الهند، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة "Greaves India" التي تبيع عطلات راقية في الهند، شاروخ كامباتا، ولكن الجانب الإيجابي بالنسبة لكامباتا أنه "بالمقارنة مع مدن أخرى مثل هونغ كونغ، ولندن، فإن مومباي هي صفقة. ويمكنك الحصول على الكثير دون الحاجة إلى إنفاق زائد".

ومن الخطوات التي يمكن أن تتبعها لتحقيق ذلك هو اختيار الفندق الصحيح. وتزدخر مومباي بفنادق من فئة 5 نجوم، ولكن تعد الفنادق جنوب المدينة، مثل قصر تاج محل، أكثر تكلفة، مقارنةً بفنادق الأحياء المجاورة. ولذلك، يُفضل المكوث خارج جنوب مومباي. وأكد كامباتا قائلاً أن "هذه الأحياء المجاورة تتمتع بالقدر ذاته من الحيوية".

وأما بالنسبة لمؤسسة سلسلة رحلات السفر إلى الهند، "Love Travel Guides"، فيونا كولفيد، فهي ترى أنه رغم أن الإقامة في أحد فنادق مومباي من فئة 5 نجوم هو أمر يستحق العناء، إلا أنه ليس بالضرورة إنفاق ميزانيتك في تناول الطعام في مطاعمها ذات الأسعار المبالغ فيها.

وقالت كولفيد إن هناك العديد من المطاعم المستقلة والتي تُعتبر "وجهات ساخنة" بتكلفة أقل في الوقت ذاته. ومن الوجهات المفضلة لها مطعم "The Bombay Canteen"، والذي يوفر أطباق هندية إقليمية ومعاصرة، و" Swati Snacks" لمحبي الوجبات الخفيفة في الشارع.

وأما من ناحية المنتجعات، فتُعرف الهند عالمياً بأنظمتها العلاجية مثل "أيورفيدا" الذي يبلغ عمره أكثر من 3 آلاف عام. ولكن، ترى كولفيد أن العلاجات في الفنادق والمنتجعات الفاخرة "باهظة". ومن الأفضل للمسافرين حجز هذه الخدمات في منتجعات محلية ومستقلة، وذلك بدلاً من إنفاق قيمة أكبر بـ5 أضعاف في فنادق من فئة 5 نجوم، وفقاً لما قالته.

وتقترح كولفيد منتجعات مثل "The Palms Spa"، و"Metta Foot Spa"، التي تبلغ فيها فيها كلفة الخدمة الواحدة أقل من 5 دولارات.

ولاستكشاف نكهة الهند بعد حلول الظلام، يمكنك التوجه إلى الحانات والنوادي الليلية في فنادق من فئة 5 نجوم. وشرح كامباتا أن رسوم الدخول ليست عالية، كما أن طلب مشروب أو مشروبين لن يكلف الكثير.

ولتوفير المال، احرص على طلب المشروبات المصنوعة محلياً، فهي أرخص بكثير من الخمور المستوردة.

وقد يبدو تعيين متسوق شخصي بمثابة أمر يتعارض مع هدف توفير المال، ولكن يؤكد كامباتا أن الأمر مفيد. وباستطاعة المتسوق الشخصي توجيهك إلى الأماكن التي يرتادها المحليون لمساعدتك على إيجاد متاجر تبيع منسوجات، ومجوهرات أصلية.

وتقول كولفيد إنه بإمكان الزوار استكشاف المشهد الثقافي عالي الجودة في مومباي مجاناً، إذ تستضيف العديد من المنظمات مثل، "Avid Learning"، و"Asia Society India Centre"، معارض فنية، وعروض الرقص والموسيقى.