حاكم دبي يزور مدائن صالح وجبل الفيل بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بزيارة محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، وتجول بين معالمها الأثرية والتاريخية، تزامناً مع مشاهدة تتويج فرسان الإمارات فقط في مسابقة خادم الحرمين للقدرة والتحمل.

وخلال وقته في السعودية، قام حاكم دبي بمشاركة صور له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مع ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، تُظهرهما وهما يستمتعان بالمعالم الطبيعية والآثار بين رمال محافظة العلا.

وقام الشيخ محمد والشيخ حمدان بالتقاط صورتين وهما أمام كتلة صخرية تدعى "جبل الفيل"، التي يبلغ ارتفاعها عن الأرض 50 متراً.

وفي تعليقه على الصورتين، أشاد حاكم دبي بمدينة العلا التاريخية وحضاراتها، قائلاً: "في عاصمة الجبال.. وعاصمة التاريخ والآثار.. في العلا.. حضارات تعاقبت هنا.. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة".

وتعرف حاكم دبي خلال زيارته أيضاً على تاريخ مدائن صالح، كما أنه زار سكة حديد الحجاز التاريخية، والتي أُسست في العام 1900، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وإضافةً إلى ذلك، شارك ولي عهد دبي بصور على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" لمختلف آثار المحافظة خلال خاصية "القصص" أو "Stories".

وعلّق الشيخ حمدان على مقطع فيديو يجمع بين مختلف معالم مدائن صالح نشره في موقع "إنستغرام" قائلاً: "مدائن صالح.. أكثر من تاريخ".

وشهد حاكم دبي، وولي عهده تتويج فرسان الإمارات خلال مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل بعد انطلاقها في صباح 2 فبراير/شباط.

ومن الجدير بالذكر، أن مسابقة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل هي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة. وهي تأتي في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لجعل المنطقة وجهة سياحية أولى للفنون، والثقافة، والرياضة"، وفقاً للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وشارك في السباق 234 فارساً من 12 دولة، وتُعد جوائزها هي "الأعلى عالمياً"، حيث أنها تصل إلى 15 مليون ريال.

وشارك حاكم دبي في المسابقة من خلال فريقين هما اسطبلات "إم 7"، واسطبلات " إم.آر.إم"، وكانا قد تُوجا بالمركزين الأول والثالث.

واحتل فريق اسطبلات "إف 3" للشيخ حمدان بن محمد المركز الثاني.