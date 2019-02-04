اكتشاف أثري جديد..مومياوات تعود إلى العصر البطلمي في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب عن عشرات المومياوات في مقابر بمحافظة المنيا، حيث تمكنت البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار و مركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا في الكشف عن ثلاثة آبار دفن تؤدى كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر فيها العديد من المومياوات.

وتعود المومياوات إلى العصر البطلمي الذي استمر من 323 إلى 30 قبل الميلاد.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن تلك المقابر هى مقابر عائلية تنتمى إلي الطبقة المتوسطة من المجتمع، أو يمكن القول إنها تتنمى إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع.

وأشارت وزارة الآثار المصرية إلى أن بعض المومياوات دُفنت في توابيت خشبية أو حجرية، وغُطيت بطبقات من "الكارتوناج" فيما البعض الآخر دُفن في الرمال أو على أرضية المقبرة أو داخل محاريب.

واكتشف الباحثون 3 آبار دفن، وجدت توابيت في اثنتين منها على الأقل. كما استطاع علماء الآثار من تأريخ ما اكتشفوه من خلال أجزاء من برديات وُجدت داخل المقابر.