ماذا غرّد رياضيو الغولف من حول العالم عن السعودية أثناء تواجدهم فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في صورة تتلون بها سماء السعودية بلونها البرتقالي عند المغيب، يسارع رياضيو الغولف من حول العالم إلى حمل هواتفهم، واغتنام فرصة توثيق هذا المنظر، قبل أن يُخفيه الظلام بستائره.

وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتحديداً بحي المروج، أقيمت بطولة الغولف في نادي "رويال غرينز"، الذي يقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، في المملكة العربية السعودية.

وبعيداً عن الأجواء الحماسية والرياضية، لفت انتباه العديد من اللاعبين الرياضيين شيئاً واحداً في السعودية.. فهل بإمكانك أن تُخمن ما جذبهم؟

وتداول العديد من الرياضيين العالميين صوراً للسعودية عبر حساباتهم الرسمية على موقع "تويتر"، التي أبرزت جمال البلاد، وتعددت بين صور غروب الشمس إلى صور الملعب المطل على البحر الأحمر.

ومن أحد التغريدات التي جاءت حول زيارة لاعب الغولف، جاستن والترز وعائلته إلى المملكة، نشرت زوجته مجموعة من الصور، التي تنقل النشاطات التي قامت بها مع أطفالها، وذكرت بتغريدة: "لقد كان يومنا الأول جيد جداً، ذهبنا إلى الحديقة مشياً، حيث تعلمت (ابنتي) غريس كيفية التأرجح!".

وفيما يلي نستعرض لكم المزيد من التغريدات التي وُردت حول ذلك:

ويُشار إلى أن بطولة الغولف السعودية هي في الواقع أول دورة من الجولة الأوروبية تستضيفها المملكة، وكانت قد انطلقت منافسات البطولة مع 132 لاعباً يوم الخميس الماضي، متضمنةً أيضاً مجموعة من اللاعبين العالميين.