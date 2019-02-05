كيف تفاعل نجوم عرب مع زيارة البابا فرنسيس للإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على مر الأيام الماضية، طغت مشاعر الفرحة والحماس على الجو العام في الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى البلاد. ولم تقتصر هذه المشاعر على عامة الأشخاص، إذ عبّر عدد من المشاهير العرب عن مشاعرهم الترحيبية أيضاً!

وحظيت زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، بترحيب شعبي وحكومي واسع في الإمارات. ولم تخلو وسائل التواصل الاجتماعي من المشاعر الترحيبية أيضاً تجاه الزيارة، إذ عبر عدد من المشاهير العرب عما تعنيه لهم هذه الزيارة "التاريخية" التي تهدف إلى تعزيز التعايش بين مختلف الأديان والعقائد.

وأظهرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ترحيبها بالبابا فرانسيس خلال موقع "تويتر"، قائلةً إن منطقة الشرق الأوسط باتت الآن تتنشق "حملة أوكسيجين التسامح والأخوة" بعد وصول البابا.

وقامت الفنانة اللبنانية إليسا بالتعبير عن المشاعر ذاتها في تغريدة نشرتها في يوم وصول البابا فرنسيس إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي. وأثنت الفنانة على هذه الزيارة التي تعكس الانفتاح التسامح.

وأما المغني الإماراتي حسين الجسمي، الذي سبق أن قابل البابا فرنسيس خلال غنائه على خشبة مسرح الفاتيكان ضمن احتفالات عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، فعبر عن شوقه لزيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية قبل يوم من وصوله. كما أنه وصف الإمارات بالدولة "الرائدة" في مجال التعايش بين مختلف الأديان.

ويُشار، إلى أن زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات، والتي تتزامن مع ما يُعرف بـ"عام التسامح" في البلاد، هي أول زيارة له إلى منطقة الخليج.

وفي حدث تاريخي صباح الثلاثاء، ترأس البابا فرنسيس، أول قداس بابوي في شبه الجزيرة العربية، باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.