قريباً.. كوب قهوتك "بنكهة فضائية" في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يختلف طعم القهوة إذا تم تحميص حبوبها في الفضاء؟ قد تكتشف الإجابة عن هذا السؤال عما قريب في دبي، وذلك بفضل مشروع "Space Roasters" المميز الذي يمزج بين علم الصواريخ وفن صناعة القهوة!

وعلى مر عقود، كان علم الصواريخ وفن صناعة القهوة مجالين مختلفين لا يتعلقان ببعضهما على الإطلاق. ولكن سيتغير ذلك عما قريب على يد الشركة الناشئة "Space Roasters".

وأُسست الشركة من قبل حاتم الخفاجي، الذي له خلفية في التصميم الآلي، وأندرس كافاليني، الذي يمتلك ليس فقط خلفية في الهندسة الميكانيكية فقط، بل في تحميص وصناعة القهوة أيضاً لأكثر من 5 أعوام. وهما حاصلان على درجة الماجستير في دراسات الفضاء من جامعة الفضاء الدولية بفرنسا.

ويهدف الشريكان المؤسسان المقيمان في دبي إلى تحميص حبوب القهوة في الفضاء باستخدام التقنيات الفضائية المتطورة لتوفير الأشخاص بمنتج من علوم الفضاء والهندسة.

وولدت هذه الفكرة عندما قابل الخفاجي شريكه ومدير التكنولوجيا التنفيذي للشركة، كافاليني، في جامعة الفضاء الدولية بفرنسا. وأراد كلاهما إلهام الأشخاص من خلال علوم الفضاء.

وقال الخفاجي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة، في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "يبدو تحميص القهوة نشاطاً أرضياً عادياً يُنفذ لقرون. وإن علم الصواريخ مفهوم يبدو بعيداً عن متناول الشخص العادي. ونأمل أن المزج بين تحميص القهوة وعلم الصواريخ سيحفز الأشخاص بالتفكير بطرق أخرى لاستخدام تقنيات الفضاء لتحسين المنتجات والحياة هنا على الأرض".

ومن أجل تحقيق ذلك، سوف يتم إطلاق كبسولة تحميص فضائية (Space Roasting Capsule) محملة بأجود حبوب البن العضوية إلى الفضاء. وهو تصميم تصوري حاصل على براءة الاختراع، وفقاً لما قاله الخفاجي. وبعد تحميص حبوب القهوة في الفضاء، ستعود الكبسولة إل الأرض مجدداً.

وأما عن الظروف المختلفة في الفضاء التي تسمح لحبوب القهوة أن تتحمص بشكل "مثالي"، فهي انعدام الجاذبية.

وشرح الخفاجي قائلاً: "في عملية التحميص العادية، تترامى الحبوب وتتحطم، وتتصل بالأسطح الساخنة بسبب الجاذبية. وإذا تمت إزالة الجاذبية، فإن الحبوب سوف تطفو في فرن مُسخّن، ما يعطيها درجة حرارة موزعة بالتساوي على مدى 360 درجة ليتم تحمصيها إلى الكمال".

ويرى الخفاجي أن مزج النكهات "الأرضية" و"الفضائية" سوف تعطي قهوتهما الفضائية نكهة خاصة.

وأضاف الخفاجي قائلاً: "من خلال تحميص حبوب القهوة في الفضاء، نريد من الأشخاص أن يحلموا بشكل أكبر وأن يسألوا بعضهم البعض: ماذا يمكننا أن نفعل بعد ذلك؟"

ولا زال المشروع في مرحلة التطوير، ولكن يهدف الخفاجي البدء بتقديم "القهوة الفضائية" الخاصة بهم بحلول العام القادم، إذ قال إن "خطتنا هي إطلاق مقهى Space Station في دبي بحلول عام 2020".

ويأمل الخفاجي أن يُفتتح المقهى في متحف المستقبل، الذي من المقرر افتتاحه في عام 2020، وفقاً للموقع الرسمي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وسيتم الإعلان عن كلفة القهوة في بداية إطلاق حملتهما للتمويل الاجتماعي. ولكن، يشعر الخفاجي بالتفاؤل حول استطاعتهما جعل قهوتهما في متناول الجميع.