السوشي.. من جنوب شرق آسيا إلى اليابان..تعرفوا إلى رحلة تطوره

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعض الأرز ومعه بعض السمك النيء أو الروبيان، تلف بقطعة من الأعشاب البحرية، وتغمس بخليط من الصويا والزنجبيل والواسابي الشهير بلسعته الشديدة.

ولا ننسى بالطبع العودين الخشبيين لتعيش عالما جديدا من البهجة اليابانية

ولكن مهلا...

يقال إن أصل السوشي لم يأت من اليابان، بل من جنوب شرق آسيا إلى جنوب الصين ومن هناك إلى اليابان. كانت الأسماك تُلَف بالأرز المتخمر، ومن ثم يتم التخلص من هذا الأرز وتناول الأسماك فقط.

وعند انتقال السوشي إلى اليابان أصبح طبق الناماناري من أشهر أنواعه، وهو عبارة عن سمك غير مكتمل النضج ملفوف بالأرز.

أما السوشي بشكله الذي نعرفه فهو من اختراع الشيف هانيا يوهي، ليبقى حتى اليوم طبقا له مكانته الخاصة عالميا على موائد محبي مثل هذه الأطباق الفريدة