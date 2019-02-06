شباب يتسلقون المباني ويتأرجحون على الجسور في السعودية..من هم؟

في الحدائق وعلى الأسطح.. من هي مجموعة "باركور جدة"

جدة، المملكة العربية السعودية (CNN) -- يتسلقون على أسطح المباني ويقفزون على السلالم والجسور في أحد حدائق جدة العامة في المملكة العربية السعودية، بكل ثقة ومرح دون الخوف من العلو والارتفاعات، تدفعهم المتعة والتحدي غير الاعتيادي.

وتبدأ مجموعة من الشباب بالمشي على سكة من سكك الجسر الرفيعة بكل رشاقة وحذر، بينما تتمايل أجسادهم تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار ببطء شديد ومهارة، مما يجذب أنظار سكان المباني المجاورة للحديقة.

وتُعرف رياضة الباركور التي تجمع بين الحركات الرياضية، والبهلوانية، والتوازن، بخطورتها في بعض الأحيان وحداثتها في ساحة النشاطات الرياضية. وعندما رأت هالة الحمراني حساب فريق "باركور دبي" على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت بالتفكير مع زميلتها بطريقة ما لإحضار هذا النشاط إلى ساحة الرياضات السعودية كونه لم يكن منتشراً أو متوفراً بالأساس.

وتأمل مؤسستا فريق "باركور جدة" إلى وضع هذا النوع من النشاطات الجديدة في المناهج الدراسية داخل السعودية "لتنتشر وتنمو" كساحة رياضية جديدة للأطفال.

وتعطي مجموعة باركور اليوم عدداً من الحصص للأطفال، حيث يتعلم المنتسبون إلى الفريق أساسيات الرياضة والتوازن بالتركيز على حركات قفز وتسلق معينة، كما تركز أيضاً على منح الأطفال دليلاً وخطوات أساسية لتجنب الإصابات أثناء ممارسة الرياضة.

وأشار أحد مدربي المجموعة، باريس هاجيسلتريو إلى أن رياضة الباركور بدأت في فرنسا، وتعني "الانتقال من نقطة إلى أخرى" بالفرنسية، أما فيما يتعلق بفائدة هذه الرياضة فقال مدرب المجموعة إن رياضة الباركور تزيد أيضاً من "ثقة الشخص بنفسه وتوازنه وقوته"، بالإضافة إلى أنها تُعتبر "نوعاً من الفنون التي تتطلب الابداع" على حد تعبيره.