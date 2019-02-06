لحّام يصمم فندقاً "شهياً" لعشاق النقانق في ألمانيا..هل تحجز فيه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما الذي يجذب انتباهك عند اختيار الفندق المثالي لقضاء إجازتك؟ قد يشجعك تصميم الغرفة وألوانها أو إطلالاتها، ولكن ما رأيك في قضاء إجازتك في فندق مصمم لمحبي النقانق؟

قد يكون هذا التصميم غريباً ولكنه موجود فعلياً في قرية ريتيرزباتش الألمانية، إذ قرر اللحام بويبيل، البالغ من العمر 48 عاماً، تصميم فندق صغير مؤلف من 7 غرف ومستوحى من أطباق النقانق الشهيرة في ألمانيا.

واستوحى اللحام الألماني فكرة الفندق بعد أن سافر إلى بلدان مختلفة وتعرف إلى ثقافاتها وأطباقها المختلفة، مما دفعه إلى افتتاح مكان يستطيع استقطاب الناس إلى ولاية بافاريا "وتناول الأطعمة الشعبية والتواصل".

وقال بويبيل، الذي أشرف على تصميم غرف الفندق، إنه "لا يحب البقاء في الفنادق العادية" محاطاً بجدرانها البيضاء، عندما يذهب في إجازة بل يسعى إلى الحصول على "تجربة استثنائية وفندق جميل التصميم".

ولا تحتل قرية صاحب فندق النقانق، موقعاً استراتيجياً بين المناطق السياحية في ألمانيا، إلا أنه يسعى إلى "إحضار السياح من جميع أنحاء العالم إلى ريتيرزباتش"، كما أشار إلى أن عدة نزلاء أتوا إلى فندقه من الصين، واليابان، ونيجيريا، وفرنسا، وإيطاليا، واسبانيا، والسويد، مضيفاً أن معظم النزلاء قرروا المكوث في فندقه بعد "رؤية صور الفندق على الإنترنت".

أما فيما يتعلق بردود الفعل التي تلقاها، فقال بويبيل إن تصاميم الفندق لم "تخذل أو تزعج أياً من الزوار"، مضيفاً أن الأشخاص الذين ليس لديهم شغف بالتصاميم، لن يحجزوا في الفندق".

ولا يعتمد الفندق على تصاميم النقانق فحسب، بل يقدم أيضاً أطباقاً ألمانية شعبية من اللحوم في قائمة الطعام، كما يستطيع محبو الطبخ، أخذ دروس طهي في الفندق.

ورغم التغطية الإعلامية العالمية التي حظي بها الفندق الصغير إلا أن صاحبه الألماني لا يفكر بتوسيع المشروع في بلدان أو دول أخرى، إذ أوضح أنه يريد أن يكون "صاحب المحل الذي يتكلم مع الزوار بدلاً من المالك الذي يحصل على الأرباح".