أعزب وتريد زيارة هاواي؟ انتبه لهذه الرسوم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—يدرس المشرعون في هاواي، فرض رسوم تدفع لمرة واحدة على كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية للدخول إلى مواقع إباحية، موجهين أن الأموال التي سيتم استيفائها ستدفع للمساعدة بمحاربة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.

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وقال السيناتور، مايك غابارد إن "جعل عملية الوصول إلى المواقع الإباحية صعبة سينعكس على سهولة الدخول إلى حواضن الدعارة على الانترنت وذلك سيقلل من التجارة الجنسية"، على حد تعبيره.

كاثلين وين المتحدثة باسم جماعة "قوات الحرية الخاصة" قالت لـCNN إن مثل هذه الخطوة ليس من شأنها حظر المحتوى بل حظر الوصول إليها، لافتة بالقول: "في المتاجر مواد بلاي بوي (الإباحية) تكون مغلفة بورق بني اللون وهذه القوانين لا تزال سارية على الكتب والمجلات، وعليه لا يمكن للأطفال الوصول إليها".

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على الصعيد الآخر قال باحث استقصائي من مؤسسة "الواجهة الإلكترونية" إنه راقب فرض رسوم مماثلة في ولايات أخرى، واصفا مثل هذا القانون بـ"السيئ" باعتبار أنه سيدفع بالمستهلكين لشراء برامج إلكترونية لتسهيل الوصول لمثل هذه المواقع.