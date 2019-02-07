دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بحلول عام 2020، سيتمكن عشاق الرحلات البحرية من الاستيقاظ على سرير بقيمة 200 ألف دولار، داخل أكبر جناح للسفن السياحية في العالم.

وبإمكان محبي الرحلات الفاخرة التمتع بهذه الميزة على متن قارب "Seven Seas Splendor" التابع لشركة "Regent seven seas Cruises" في عام 2020، إذ ستضم السفينة أكبر جناح في العالم تصل مساحته إلى 4434 قدماً مربعاً.

وسيتضمن الجناح، غرفة رئيسية، وغرفة ضيوف، وغرفة مائدة خاصة، وصالة معيشة، وغرف ساونا، ومساحة لمنتجع صحي، كما أن باستطاعة النزلاء في الجناح الاستمتاع بمنظر المحيط الخلاب من النوافذ المحيطة والشرفة الخاصة بالغرفة.

ولتزيد قيمة الرحلة وتميزها، لن يكون على متن السفينة غير جناح واحد. أما فيما يتعلق بالسرير باهظ الثمن، فيعود سعره المرتفع إلى تصميمه الخاص من قبل شركة "هاستينز" السويدية، إذ سيتضمن السرير إطاراً مبسطاً من خشب الصنوبر، والزنبركات الفولاذية، وشعر ذيل الحصان، والقطن، والصوف.

وصممت شركة "تيلبيرغ" السويدية الجناح المميز، الذي يتضمن ثريات ذهبية، ورخام إيطالي، بالإضافة إلى أعمال فنية باهظة الثمن. وإذا حجزتم الجناح ستحصلون تلقائياً على مقعد لفئة رجال الأعمال، قبل وبعد رحلتكم، بالإضافة إلى مساعد لتلبية كل احتياجاتكم من منتجات العناية بالبشرة إلى الوسائد والأقمشة المفضلة لديكم.

وبلا شك طبعاً، تأتي كل هذه الخدمات بكلفة عالية، إذ يصل سعر جناح "الريجينت" إلى 11 ألف دولار بالليلة الواحدة، ورغم ذلك فقد تم حجز الجناح لجميع رحلات السفينة الافتتاحية تقريباً.