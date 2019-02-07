جنود سعوديون يشاركون بتحدي هو الأول من نوعه في المملكة..ما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساعات عديدة من الضحك والمغامرة والترفيه ستنتظر السكان في السعودية.. فمن السينما المفتوحة في الهواء الطلق إلى استعراض المهارات الحربية السعودية، ما هي أبرز هذه الفعاليات؟

وبعروض بعضها تفاعلية وأخرى كوميدية، وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل شيخ، في العاصمة البريطانية لندن، عدداً من مذكرات تفاهم تهدف إلى إثراء المحتوى الترفيهي في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتنوع الأنشطة الترفيهية التي ستحتضنها المملكة، لتشمل العديد من العروض المسرحية العالمية، مثل العرض العالمي "Thriller"، بالإضافة إلى عروض سينمائية مع شركة "Luna Cinema"، وتقديم معارض تعليمية متنقلة، بالتعاون مع شركة "Inventions 1001".

ولم تقتصر الاتفاقيات على إقامة العروض الاستعراضية فحسب، بل تضمنت أيضاً تقديم برنامج تحدي الجنود، الذي ستُشارك فيه مجموعة من الجنود السعوديين. وإذا كنت من محبي السيارات، فسيستعرض مهرجان "فيراري" سيارات إيطالية في مسيرة تفاعلية بين الناس.

وبالنسبة إلى محبي ألعاب الإلكترونية، وقع آل شيخ مذكرة تفاهم مع شركة (Insomnia) لإقامة أحد أكبر معارض ألعاب الفيديو في العالم، وأخرى مع شركة (DOTA2) لإقامة مهرجان خاص بهذه اللعبة الشهيرة.

وتطول القائمة لتشمل أيضاً إبرام توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عديدة لتجهيز خيم رمضانية، وإنشاء مسارح متنقلة، ولتقديم عروض ألعاب الخفة، فضلاً عن إقامة متاحف الشمع المعروفة، "مدام توسو"، وسباقات "The Color Run".