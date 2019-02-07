ما هي أجمل 10 أماكن في دبي لتبهر جمهورك على موقع "انستغرام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل مطار دبي الدولي المسافر المليار في ديسمبر/ كانون الأول 2018، كما حصد لقب أكثر المطارات ازدحاماً في العالم للمسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي.

وإذا كانت دبي مجرد محطة ترانزيت للمسافر أو وجهته الرئيسية، فإنها تحمل بجعبتها العديد من النشاطات والوجهات الترفيهية لإبقاء زوارها مستمتعين، لذا إليك 10 أماكن يمكنك زيارتها في المدينة:

وبعيداً عن ناطحات السحاب العالية والشوارع المنظمة، بإمكان السياح التمتع بالطبيعة الصحراوية الحقيقية في دبي، من خلال خوض تجربة مميزة في محمية دبي الصحراوية وركوب سيارات لاند روفر على الطريقة القديمة والتجول في الصحراء من خلال السفاري الذي تقدمه شركة "Platinum Heritage".

ويتطلب التحديق بسمكة قرش شجاعة كبيرة، ولكن هذا ما يمكنك فعله بالضبط في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات تحت الماء. وتسمح لك تجربة "Shark Encounter" بدخول الخزان الذي سعته 10 ملايين ليتر في قفص غطس. ولكن إذا كنت ترغب في البقاء جافاً، فيمكنك الدخول في نفق طوله 48 متراً أو ركوب القوارب الزجاجية.

ورغم بيئة الإمارة الصحراوية فمن الممكن للزائرين أيضاً الاستمتاع بمنظر خلاب لحدائق الورود التي تتخذ أشكالاً مختلفة، إذ تضم "Dubai Miracle Garden"، التي تمتد مساحتها إلى 72 ألف متر مربع، 150 مليون وردة.

أما لمحبي الحيوانات والمحميات، فبإمكانكم التمتع بمنظر خلاب للطيور المهاجرة، إلا أن المفاجأة تكمن بموقع محمية راس الخور للحياة البرية، التي تتمركز وسط المدينة الصاخبة.

وللاتصال بالثقافة الإماراتية وجمالها المعماري، فمن الممكن أن تتجه إلى حي الفهيدي التاريخي المعروف باسم البستكية أيضاً. ويتمركز الموقع التاريخي بالقرب من خور دبي ويحتفظ بأسلوب معماري يعود إلى القرن الـ 19.

وبعيداً عن الطبيعة والثقافة والتاريخ، لا تخلو دبي من الوجهات السياحية العصرية، فبإمكان السياح زيارة المعالم العمرانية التي حصدت شهرة عالمية واسعة مثل برج خليفة، الذي يعتبر أطول برج في العالم حتى هذا اليوم.

وتضم منطقة مدينة جميرا المنتجعات الفاخرة بما فيها منتجع جميرا القصر، كما أنه بإمكانك التمتع بالمشي في الممرات المائية الصناعية، والأسواق، والمطاعم، كما أنها تعتبر وجهة ذات جماليات تقليدية ومناظر رائعة لبرج العرب.

ويعتبر أرخبيل"The World"، الذي تم مشاهدته من محطة الفضاء الدولية من ضمن أكثر المعالم إثارة للإعجاب في دبي، وللحصول على عرض أكثر عن قرب، يمكنك استئجار رحلة بالطائرة للتنقل فوق الجزر.

وتعتبر الجزيرة الاصطناعية "نخلة الجميرة"، من ضمن المناظر الخلابة التي يجب عدم تفويتها، ولكن إذا كنت من أصحاب القلوب القوية، فبإمكانك التمتع بمغامرة القفز من الطائرة مع شركة "SkyDive Dubai".

وتتمتع دبي بوجهين مختلفين، فإن أردت أن تجمع بين الاختلافين، تستطيع الصعود إلى "Dubai Frame" الذي استقبل مليون زائر منذ افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2018 بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.