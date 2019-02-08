لمحبي رياضة "الملوك".. هذه أجمل مضامير السباق في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا لم يكن هدير حوافر الخيول وأصوات الجماهير تُثير اهتمامك، لابد إذاً أن يشدك سحر المضامير السباقية وجمال خضرتها وتنسيقها. فما هي أبرز الأماكن الرائعة لممارسة رياضة "الملوك"؟

فندق الميدان في مدينة دبي

يعد "الميدان" أول فندق من فئة الـ 5 نجوم في العالم، إذ يستوعب مدرجه حوالي 16 ألف متفرجا، فضلاً عن وجود بركة سباحة لامتناهية على سطحه. ويُشار إلى أن الميدان هو في الواقع موطن لأحد أغنى سباقات الخيول في العالم.

بلدة سان موريتزر في سويسرا

قد يكون هذا المضمار ليس بالمضمار التقليدي الذي تتخيله، لماذا؟ لأنك ستجد الخيول تتنافس على بحيرة متجمدة، مقابل جبال "إنجاداين". ولا عجب أن حدثاً مثل هذا يجذب أكثر من 35 ألف متفرج كل عام، إذ يتم سحب المتزلجين خلف الخيول حول مسار جليدي، يبلغ طوله 2700 مترا.

مضمار "Laytown" في أيرلندا

لساعات قليلة فقط من كل عام، يستضيف الساحل الإيرلندي حدثاً يعد الأكثر تميزاً في تقويم سباق الخيول. ويجتذب هذا التقليد، الذي يبلغ من العمر 150 عاماً، أكثر من 5 آلاف زائر كل عام. ويعمل المنظمون على بناء مسارات على الرمال.

بلدة أسكوت في المملكة المتحدة

افتتح هذا المضمار في العام 1711، من قبل الملكة البريطانية، آن، ويعد من أحد الأماكن الأكثر شهرة لسباقات الخيول. ورغم أن المضمار هو في الواقع تابع للعائلة المالكة البريطانية، إلا أن البرلمان قد مرر قانوناً، في العام 1813، بجعله للعامة.

ساحة بياتسا ديل كامبو في إيطاليا

ببساطة، لا يوجد ميدان سباق في العالم يشبه ذلك الموجود في الساحة الإيطالية، بياتسا ديل كامبو، إذ يعتبر بعض الأشخاص أنه "أصعب سباق خيول في العالم". ويُشار إلى أن الفرسان يرتدون ألواناً لها علاقة بالمناطق التي أتون منها.

مضمار "هابي فالي" في هونغ كونغ

تحيط بهذا المضمار، الذي بُني في العام 1845، شقق ضخمة وناطحات سحاب، تمنح الزوار منظراً خلاباً وجميلاً على نحو غير اعتيادي لمتابعة السباق. ليس ذلك فحسب، إذ أصبح هذا الميدان، الذي يسميه البعض بالأربعاء السعيد، مكانًا منتظمًا للتجمع ما بعد العمل.