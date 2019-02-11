ماذا غرّد الفنان اللبناني راغب علامة عن دولة الإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن قدم أداء لامس به قلوب الحاضرين، وجه المغني اللبناني، راغب علامة، تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الشكر الذي خصَّ به كل من حضر حفلته الغنائية الأخيرة.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كتب علامة: "تحيّة من القلب لإمارة #الشارقة وحاكمها سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي ولدولة #الامارات_العربية_المتحدة وشكر كبير لكلّ فرد من الجمهور الذي حضر حفلي"

وأضاف "أنوّه بالجهود الكبيرة والمميّزة لـ #مسرح_المجاز على التنظيم الرائع. أشعلتم قلبي بالحبّ".

ويبدو أن حفلة المغني اللبناني قد نالت إعجاب العديد من الأشخاص، إذ بارك متابعوه له على نجاحه "الأسطوري" في كونه متألقاً ومبدعاً باستمرار، فيما أشار البعض إلى أنه "سيبقى شامخاً كشموخ أرز لبنان".

ويُشار إلى أن الفنان اللبناني، راغب علامة، أحيا حفلاً غنائياً يوم الجمعة، 8 فبراير/ شباط، على مسرح المجاز، في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. ولم يكن علامة النجم الوحيد في تلك الليلة، إذ أُطرب الجمهور أيضاً بصوت الفنان الفلسطيني، محمد عساف.