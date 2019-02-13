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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز وسم حمل اسم "مدينة جميلة ودك تزورها" على موقع التواصل الاجتماعي، تبادل فيها المغردون رأيهم أي المدن التي يفضلون زيارتها، ليتحول الأمر إلى منافسة بين نشطاء لإبراز أفضل معالم مدن بالمملكة.

وبين جدة والعلا ومكة المدينة المنور، نشر نشطاء صورا من مدن هي الأفضل بنظرهم، ولم ينحصر الأمر على مدن المملكة وحسب بل ذهب البعض إلى تفضل مدن غربية في أوروبا مثل اليونان وعاصمتها أثينا، وغيرها من المدن الأخرى.

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ويذكر أنه ووفقا لتصنيف "لونلي بلانيت" لأفضل 10 مدن يمكن زيارتها في عام، تصدرت العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، بتصميمها العصري ومطاعمها الحاصلة على 15 نجمة "ميشلان"، لتنال المركز الأول في 2019.

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وحظي الوسم بأكثر من 12.5 ألف مشاركة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التغريدات الواردة: