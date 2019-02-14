"فزاع" ينشر فيديو من سماء دبي: المستقبل هنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تظن أن الطيران محدود في الأفلام الهوليوودية والكرتونية، فأنت على خطأ.. لأنه يمكنك الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة من نوعها على أرض الواقع، وتحديداً في مدينة دبي.

وفي فيديو نشره ولي عهد مدينة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يظهر رجل ببدلة حمراء تصاحبها أنابيب نفاثة، كانت قد ساعدته على التحليق عالياً بسماء دبي.

وأرفق الشيخ الملقب بـ "فزاع"، مقطع الفيديو بتعليق "المستقبل هنا"، مضيفاً إليه هاشتاغ "#دبي". ولم يمر على نشره للفيديو يوماً كاملاً حتى تجاوز عدد متابعيه 750 ألف شخص.

وتفاعل الناس مع مقطع الفيديو، إذ لقب البعض الشخص الذي يحلق في الفيديو بـ "سوبرمان"، بينما كتب آخرون عن مستقبل دبي المشرق.

ويُشار إلى أن ولي عهد دبي مهتم بالرياضة بشكل عام، إذ سبق أن نشر فيديوهات عديدة، وهو يشارك بفعاليات رياضية مختلفة، منها ركوب الخيل، والغوص في أعماق البحر، بالإضافة إلى ركوب الدراجات والمشاركة بشتى تحديات اللياقة البدنية.