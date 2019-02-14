هل تبحث عن مطعم رومانسي لقضاء ليلة عيد الحب؟ إليك هذه الخيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في يوم عيد الحب "الفالنتاين"، عادة ما يبحث الأشخاص عن مطعم جميل لقضاء ليلة ممتعة مع أحبائهم، لذا إليك قائمة للمطاعم الرومانسية من حول العالم:

"كراب شاك"، سونيفا جاني، المالديف:

عادة ما يتجه محبو السفر إلى المالديف لقضاء إجازة رومانسية مع شريك حياتهم، فإذا صُدف أن كنت في المالديف في "عيد الحب"، فلا تفوت فرصة تناول عشاء رائع في مطعم "كراب شاك" والتمتع بمأكولاته البحرية المتنوعة.

"ليك هاوس" دايليسفورد، أستراليا:

يبعد هذا الفندق 90 دقيقة تقريباً عن مدينة ملبورن الأسترالية، ويعتبر مقراً لأحد أشهر برامج الطهي في البلاد، إذ قضت ألا وولف تاسكر وعائلتها أكثر من 3 عقود، بهدف الحرص على تقديم تجربة استثنائية للضيوف بتناول الطعام في مكان مطل على الغابات الساحرة.

"سانسيت موناليزا"، كابو سان لوكاس، المكسيك:

إذا أردت تناول الطعام على إطلالة غروب الشمس، فلا تفوت زيارة "سانسيت موناليزا"، حيث بإمكانك التمتع بكأس من النبيذ، وبعض الكافيار، والمأكولات البحرية.

"تاتي داينغ روم أند بار" هونغ كونغ :

يجمع هذا المطعم بين المكونات الصينية والأسلوب الفرنسي للطهي، إذ يقدم المطعم الذي تترأس مطبخه الشيف فيكي لاو، أطباق اللحم المطبوخ على الطريقة الفرنسية، والمنكّه ببعض المقادير الصينية مثل الزنجبيل.

"أكوا شارد" لندن، المملكة المتحدة:

عادة، ما يطلب الأشخاص الزواج من حبيباتهم في هذا المطعم المشهور، إذ يتميز المطعم بطلته المميزة من الطابق 31.

بورغندي، فرنسا:

تعرف هذه المنطقة الفرنسية بنبيذها ومطاعمها الرائعة، كما أنها تتميز ببعض الوجهات الرومانسية مثل "أباي دو لا بوسير"، التي تعود إلى القرن الـ 12.

وبإمكانكم السفر عبر الزمن والحصول على أطباق مميزة في مطعم "1131" ضمن تصميم هندسي عريق.

مطعم "أيس هوتيل" السويد:

إذا كنت من محبي المغامرات والأماكن الغريبة فلا تفوت فرصة تناول الطعام في أول فندق مصنوع من الثلج في العالم، ولكن على عكس الغرف الأخرى في الفندق، تُعد غرفة الطعام دافئة إذ يقدم رئيس الطهاة، أكساندر ميير عدداً من الأطباق المتنوعة المصنوعة محلياً.

مطعم "سينتيدو نورت"، كوستاريكا:

وتقدم المطاعم في هذه المنطقة عدداً من الأطعمة الشعبية التي تجمع بين المذاقين الأفريقي والأوروبي، كما أنه بإمكان الزوار التمتع بجو رائع ومنظر خلاب.

مطعم "Yarbird Southern Table & Bar" سنغافورة:

رغم تمركز المطعم في سنغافورة إلا أنه يقدم وجبات أمريكية مميزة، مثل الدجاج المقرمش مع البسكويت والمعكرونة بالجبنة أو طبق الكركند.

مطعم "كاتالينا روز باي"، سيدني:

يعتبر هذا المطعم من بين أشهر مطاعم سيدني المطلة على المياه والموانئ البحرية، إذ تقدم الأطعمة الشهية ضمن أجواء رومانسية.