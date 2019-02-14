"تاكسي لندن" في أبوظبي لكبار الشخصيات..ما الخدمة التي يقدمها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا رأيت هذه السيارة تجوب في شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي، قد تظن للوهلة الأولى أنك في أحد الأفلام البريطانية القديمة، التي لطالما تميزت بسيارات أجرتها الأيقونية.

وقدمت الشركة البريطانية، "By Appointment"، خدمة توصيل لشتى المنتجات الفاخرة، عن طريق سيارة لندنية خاصة.. ولكن، تمهل قليلاً، فهذه الخدمة ليست متاحة للجميع.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يستقلون هذه السيارة فإنهم من كبار الشخصيات، ومصممي الأزياء، ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المبدعين من جيل الألفية وصانعي الموضة.

ونالت هذه السيارة إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة البريطانيين، راسمة البسمة على وجوههم. ليس ذلك فحسب، وإنما تم تداول صورها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعيداً عن استقبال طلبات التوصيل، أوضحت مؤسسة الشركة البريطانية، سارة خان، أن هذه السيارة تقدم رحلات تسوق خاصة، كما تنقل العملاء إلى شتى عروض الأزياء، واجتماعات العمل، بالإضافة إلى المناسبات الرسمية.

وتتميز هذه السيارة بمُحركها القوي وانبعاثاته المنخفضة، إذ صُمم على أساس توفير الراحة والسلامة لجميع الركاب. ولا تشبه هذه السيارة أي سيارة أجرة أخرى، إذ تعد بمثابة "كنز وطني معترف به عالمياً".

ويُشار إلى أن سائقي الأجرة في لندن يُعرفون بكونهم الأكثر دراية في العالم، بسبب الاختبارات العديدة التي يخضعون لها. إذ يتعين على السائق حفظ شوارع لندن، البالغ عددها 25 ألف شارع، دون الاستعانة بنظام تحديد المواقع.