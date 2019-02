هل تبحث عن شريك؟ اتجه إلى "إله الحب" في تايوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يحاول البعض البحث عن شريك الحياة المثالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الحفلات، ومناسبات أخرى، ولكن في تايوان يتجه البعض إلى "إله الحب" الصيني، يو لوا، في معبد "Taipei Xiachai city god".

وتعود قصة هذا المعبد إلى الأساطير الصينية القديمة، إذ يُقال إن رجلاً سأل "إله الحب" أن يريه زوجته المستقبلية، إلا أنه لم يصدّق "إله الحب"، ما تسبب بإيذاء الفتاة. وبعد سنوات التقى الرجل بشريكة حياته وكان يوجد على وجهها ندبة من هجوم ما.

ومنذ سرد تفاصيل تلك القصة آمن البعض بـ"إله الحب" ولقبوه بـ "The Match Maker" أو "The Old Man Under the Moon".

وقالت نايومي لي، الدليلة السياحية في المعبد، إنها لا تستطيع أن تعد المصلي بشيء، موضحة أن الشخص إذا آمن "سينجح".

ويتدفق حوالي 500 زائر إلى المعبد التايواني كل يوم، بحسب تقديرات لي. وفي أيام مثل عيد الحب أو السنة القمرية الجديدة، يمر أكثر من 1000 شخص، كما يعود بعض الأشخاص بعد عثورهم على شريك حياتهم لشكر الآلهة وإحضار كعك الأعراس.

ويقع معبد "Xia Chia" على بعد حوالي 40 دقيقة من وسط عاصمة تايوان، تايبيه، حيث بُني في عام 1859، ولكن لم يُضاف تمثال "إله الحب" إليه حتى عام 1971.

وقرر سكان مدينة شيا أن يمنحوا "إله المدينة" الموجود في المعبد، والذي يعمل كحارس للمنطقة، مجسم زوجة، إذ أشار الدليل السياحي في المعبد بوب تشين، إلى أنه تم تصميم تمثال زوجة الإله لمنع حالات إغماء النساء، أثناء العرض الصيفي السنوي، من خلال تزويجه.

وتعتبر عملية الصلاة معقدة للغاية، ويمكن أن تستغرق أكثر من 30 دقيقة لإكمال جميع الخطوات الموضحة على لافتة في المعبد. ويجب على الشخص أن يشتري مجموعة من الهدايا مقابل 9 دولارات، ثم أن يُشعل البخور، والصلاة إلى "إله المدينة"، وزوجته "آلهة الحب"، وتناول كعك الزفاف الذي يتركه الأزواج .

وعند اتباع طقس الصلاة إلى "إله الحب"، فإنه يجب على الشخص أن يكون دقيقاً للغاية ويقدم نفسه باسمه، وعمره، وعنوانه الكامل، كما أن عليه توضيح الصفات الشخصية التي يبحث عنها في شريك حياته.