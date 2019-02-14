دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اقتراب موعد عيد العشاق أو ما يُعرف "بالفالنتاين"، يفكر العديد من الأشخاص بالهدية المثالية لتقديمها لشريك حياتهم، ولكن ما رأيكم باختيار وجهة سياحية خلابة كهدية مميزة هذا العام؟

وإذا كنتم من محبي المغامرات والسفر، فإليكم قائمة بـ10 مناطق رومانسية:

جزر المالديف:

دائماً ما تتميز هذه الجزر ضمن قائمة المناطق الرومانسية التي يتوجب على العشاق زيارتها والتمتع بطبيعتها الخلابة وشواطئها الهادئة. ويستطيع المسافرون الاختيار من بين 100 منتجع، الوصول إلى غالبيتها عن طريق القوارب السريعة والطائرات.

توسكانا، إيطاليا:

وبإمكانك قضاء عيد حب مميز في إيطاليا بين الكروم، والتوجه إلى "Castello di Amo"، لتذوق النبيذ المميز أثناء التمتع بمنظر غروب الشمس.

هاواي:

وتُعرف هاواي كواحدة من أشهر وجهات شهر العسل في العالم، فتتميز المنطقة بالمناظر الطبيعية التي لا تعد ولا تحصى، والشواطئ الرائعة، والشلالات، والجبال. ويتمتع المسافرون بخيارات كثيرة ومتعددة، إذ بإمكانهم الاستمتاع بالنشاطات المختلفة مثل التمتع بغروب الشمس، أو الحصول على جلسة تدليك، أو التجول على شاطئ البحر.

باريس، فرنسا:

إذا سألتم عن المدينة الأكثر رومانسية، فعلى الأرجح أن كلمة باريس ستتردّد على مسامعكم، إذ تحمل هذه المدينة عدة وجهات مميزة، وبإمكانكم زيارة المعالم السياحية والأثرية الشهيرة مثل برج إيفل، وكاتدرائية نوتردام، وشوارع مونتمارتر المليئة بأجواء الفن.

إسطنبول، تركيا:

وتختلف نشاطات هذه الوجهات مقارنة بغيرها من الأماكن السياحية، إذ بإمكانك التمتع بخوض رحلة بحرية على متن سفينة "Seven seas Cruise" التي تتوجه نحو الوجهات الأكثر رومانسية مثل أثينا، والجزر اليونانية، وروما.

بورا بورا، بولينزيا الفرنسية:

وتمنح هذه الوجهة الزوار إحساساً مميزاً وكأنهم وسط واحة خاصة بهم، إذ تقوم بعض المنتجعات والفنادق بتقديم الخدمة المنزلية على متن قارب خشبي.

ويمكن للمسافرين الاستجمام والتمتع بجلسات الاسترخاء التي تقدمها المنتجعات الصحية.

البندقية، إيطاليا:

تُعد هذه المنطقة وجهة سياحية رائدة، وبإمكانك المكوث في "Belmond Hotel Cipriani" في جزيرة غويديكا، التي قد تنقلك بعيداً عن صخب المدينة.

بوينس آريس، الأرجنتين:

وتعتبر هذه الوجهة أيضاً من ضمن المناطق المفضلة للعشاق، إذ تتميز بأجواء رقص التانغو، وحدائق الورود الخلابة، والمطاعم المميزة المطلة على الأنهار. ويعود فن العمارة في هذا الزمن إلى أواخر القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20.

كيوتو، اليابان:

وتعد هذه الوجهة خيارًا رائعاً للسياح الأثرياء بفضل مزجها بين المواقع الخلابة، والتاريخ، والثقافة، والمأكولات. وتتدفق الجداول الصغيرة عبر البلدة القديمة، مما يزيد من فرص التقاط الصورة المثالية، خاصة في موسم زهر الكرز.

بوتسوانا:

للابتعاد عن المغامرات الاعتيادية، بإمكانكم خوض تجربة رومانسية جديدة من خلال خوض رحلات سفاري والتمتع بمنظر غروب الشمس في الأدغال والبيئة الطبيعية الخلابة.