دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار عرض أحد المطاعم في تونس لـ "تأجير حبيبة" بعيد الحب، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وردوداً تنوعت بين من وصفها البعض بـ "البادرة الطريفة"، ومن اعتبرها "غير ملائمة".

وتناقلت وسائل إعلام محلية هذه الأنباء، حيث ذكرت قناة "نسمة" التونسية أن مطعم كافيشانتا قدم "فرصة للراغبين، قضاء سهرة جميلة أمام طاولة حمراء، تزينها الشموع رفقة (حبيب وقتي) يقدم لك علبة شوكولاته وخاتم كَهدية خطوبة"، وأضاف أن هذه المناسبة لن تمر دون أن تترك أثراً في حياته.

à votre service 😂😂😂 Posted by Kafichanta on Monday, February 11, 2019

وبالنسبة إلى ردود فعل الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع "فيسبوك"، فكتب أحدهم "أنا أحب الشعر الطويل والعينين الواسعتين، وطول لا يتجاوز الـ 1.65 سنتيمتر، ومن المستحسن أن يكون أنفها صغيرا".

ولم يعلق الرجال فقط على هذه المبادرة، إذ انهالت تعليقات النساء أيضاً حول المواصفات التي يحلمن بها في الشريك "المؤجر". وبينما اعتبر البعض أن هذه المبادرة مضحكة وغريبة، انتقدها آخرون معتبرين أنها غير ملائمة.