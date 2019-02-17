من فوق جبل جيس.. اكتشف "عجائب الشتاء" في هذه المدينة الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون سمعت بأطول مسار انزلاقي في العالم، الذي يقع في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إمارة رأس الخيمة. وبمناسبة فصل الشتاء، تستضيف الإمارة واحدة من النشاطات الترفيهية، والتي قد يعتبرها البعض مثيرة للانتباه!

ولعلكم اعتدتم على حلبات التزلج الأرضية، والتي غالباً لا تكون في الهواء الطلق.. ولكن، ما رأيكم إذا سنحت لكم فرصة الاستمتاع بمنظر الأفق أمامكم خلال ممارسة هوايتكم المفضلة؟

وبإطلالة خلّابة تُشرف على سلسلة جبال رأس الخيمة، يُمكنكم التزلج اليوم في أعلى جبل جيس، أي على ارتفاع يصل إلى 1,300 متر فوق سطح البحر.. لماذا؟ لعيش تجربة حقيقية في اكتشاف "عجائب الشتاء".

وإذا راودكم الفضول حول كيفية انتقال الثلج إلى أعلى الجبل، فقد أوضح المدير العام لشركة "تورو فيردي"، غييرمو كيسادا، لموقع CNN بالعربية، أن "حلبة التزلج صنعت من ثلج اصطناعي، يحاكي الجليد الحقيقي".

وبالنسبة إلى ردود الأفعال، تفاجأ العديد من الأشخاص بدايةً من وجود حلبة تزلج أعلى الجبل، مستمتعين بالمنظر البانورامي الخلّاب، الذي يجمع بين أضواء رأس الخيمة المنيرة من جانب والخليج من جانب آخر.