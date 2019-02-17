بملايين من الأضواء المتلألئة.. مهرجان الشارقة للأضواء يسحر الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في وسط الأجواء الشتوية والعائلية، استمتع سكان وزوار إمارة الشارقة مؤخراً بأجواء ساحرة وبراقة بين الأضواء المتلألئة في مهرجان الشارقة للأضواء الذي يُنظم سنوياً. ومن جادة الأضواء التي تشع بملايين الأضواء، إلى الكرنفال المائي الذي توسط مياه بحيرة خالد، ما هي العروض التي زينت الإمارة هذا العام؟

وانطلقت فعاليات المهرجان في 6 فبراير/شباط مع نخبة من الفنانين العالميين في حدثٍ يمزج بين الفن والتراث العريق للشارقة، وفقاً للموقع الرئيسي للمهرجان.

وفي النسخة الـ9 من المهرجان، استطاع الزوار الاستمتاع بـ17 صرحاً معمارياً لإمارة الشارقة وهي تتزين بالعروض الضوئية الملونة.

ومن الحكايات الأسطورية في عرض "التطور الثقافي" للفنان لوران لانجلوا على مبنى بلدية الشارقة، إلى الملحمة الخيالية للفنانة سيندي لو في قاعة المدينة الجامعية في عرض بعنوان "ليالٍ متجددة"، تضمن المهرجات العديد من العروض المثيرة للخيال.

وتسنى للزوار أيضاً السير بين مئات الأشجار المضيئة في واحة النخيل، من تصميم فريق "نومادا" للتصميم. وتضمنت الواحة 330 شجرة نخيل تزينت بـ"بلايين النقاط الضوئية خلال المهرجان"، وفقاً للموقع الرسمي للمهرجان.

كما استمتع الزوار بالأضواء المهيبة وهي تغطي بحيرة خالد خلال عرض "أضواء سماوية" للفنان إيمانويل تشابلان. وجسد عرضه "المعنى الحقيقي" للشارقة كحاضنة لمختلف الثقافات، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

وإضافةً إلى ذلك، احتضنت بحيرة خالد أيضاً عرض "الكرنفال المائي" الأسطوري الذي تضمن أميرة، وخيول عائمة عملاقة.

واستمر المهرجان لمدة 11 يوماً، من 6 فبراير/شباط، إلى 16 فبراير/ شباط.