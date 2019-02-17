بملايين من الأضواء المتلألئة.. مهرجان الشارقة للأضواء يسحر الزوار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في وسط الأجواء الشتوية والعائلية، استمتع سكان وزوار إمارة الشارقة مؤخراً بأجواء ساحرة وبراقة بين الأضواء المتلألئة في مهرجان الشارقة للأضواء الذي يُنظم سنوياً. ومن جادة الأضواء التي تشع بملايين الأضواء، إلى الكرنفال المائي الذي توسط مياه بحيرة خالد، ما هي العروض التي زينت الإمارة هذا العام؟
وانطلقت فعاليات المهرجان في 6 فبراير/شباط مع نخبة من الفنانين العالميين في حدثٍ يمزج بين الفن والتراث العريق للشارقة، وفقاً للموقع الرئيسي للمهرجان.
وفي النسخة الـ9 من المهرجان، استطاع الزوار الاستمتاع بـ17 صرحاً معمارياً لإمارة الشارقة وهي تتزين بالعروض الضوئية الملونة.
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. مسجد النور يتلألأ بالأضواء الملفتة بالعرض "إنعكاسات"... . Al Noor Mosque shines brightly at @almajazwf with the show “A Lagoon’s Reflection”... 📷: @jorgeferrari_photos @mauricioramosvm . #Sharjah #VisitSharjah #AJourneyofLights #SharjahLightFestival #SharjahLife #UAE #LoveShj #Tourism #Entertainment #Vacation #Travel #الشارقة #زوروا_الشارقة #رحلة_أضواء #مهرجان_أضواء_الشارقة #الإمارات #سياحة #ترفيه #سفر #إجازة
ومن الحكايات الأسطورية في عرض "التطور الثقافي" للفنان لوران لانجلوا على مبنى بلدية الشارقة، إلى الملحمة الخيالية للفنانة سيندي لو في قاعة المدينة الجامعية في عرض بعنوان "ليالٍ متجددة"، تضمن المهرجات العديد من العروض المثيرة للخيال.
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. عرض "ليالٍ متجددة" من الفنانة سيندي لو، هو بمثابة عرفان بالجميل وتقدير للقصص والروايات التي كان لها دور في نشأتنا وإثراء مخيلاتنا ❤ . “One More Night” is a tribute to these tales that help us grow and feed our imagination… designed by the artist Cindy Lo, and beamed onto the facade of University City Hall ❤ 📷: @jorgeferrari_photos @mauricioramosvm . #Sharjah #VisitSharjah #SharjahLightFestival #AJourneyofLights #SharjahLife #UAE #LoveShj #Tourism #Entertainment #Vacation #Travel #الشارقة #زوروا_الشارقة #مهرجان_أضواء_الشارقة #رحلة_أضواء #الإمارات #سياحة #ترفيه #سفر #إجازة
وتسنى للزوار أيضاً السير بين مئات الأشجار المضيئة في واحة النخيل، من تصميم فريق "نومادا" للتصميم. وتضمنت الواحة 330 شجرة نخيل تزينت بـ"بلايين النقاط الضوئية خلال المهرجان"، وفقاً للموقع الرسمي للمهرجان.
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. @joeffreyjayona يستكشف "الغابة المضيئة" - مكان يشبه عالم الخيال ❤ . @joeffreyjayona mesmerized by all the lights of the fireflies forest ❤ . #Sharjah #VisitSharjah #AJourneyofLights #SharjahLightFestival #SharjahLife #UAE #LoveShj #Tourism #Entertainment #Vacation #Travel #الشارقة #زوروا_الشارقة #رحلة_أضواء #مهرجان_أضواء_الشارقة #الإمارات #سياحة #ترفيه #سفر #إجازة
كما استمتع الزوار بالأضواء المهيبة وهي تغطي بحيرة خالد خلال عرض "أضواء سماوية" للفنان إيمانويل تشابلان. وجسد عرضه "المعنى الحقيقي" للشارقة كحاضنة لمختلف الثقافات، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.
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. الفنان ايمانويل تشابلان يعرض لنا تصميمه "الأضواء السماوية" والتي تجسد المعنى الحقيقي لإمارة الشارقة كحاضنة لمختلف الثقافات! . The artist Emmanuel Chapelan’s show “Sky Lines” is a tribute to the multiculturalism of Sharjah! 📷: @jorgeferrari_photos @mauricioramosvm @almajazwf . #Sharjah #VisitSharjah #SharjahLightFestival #AJourneyofLights #SharjahLife #UAE #LoveShj #Tourism #Entertainment #Vacation #Travel #الشارقة #زوروا_الشارقة #مهرجان_أضواء_الشارقة #رحلة_أضواء #الإمارات #سياحة #ترفيه #سفر #إجازة
وإضافةً إلى ذلك، احتضنت بحيرة خالد أيضاً عرض "الكرنفال المائي" الأسطوري الذي تضمن أميرة، وخيول عائمة عملاقة.
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. عرض "الكرنفال المائي" من الفنان إيلوتوبيه، عرض أسطوري ضخم يجسد إحدى القصص الخيالية المشوقة، ومليء بالمفاجآت التي تستحق المشاهدة! شاهدوا هذا العرض الممتع يومياً حتى 16 فبراير في الساعة 8:30 مساءً على بحيرة خالد. *عرض الكرنفال المائي وعرض الألعاب النارية سيتوقفان فقط في يوم 11 فبراير. . Visit Khalid Lagoon & watch a 45 minutes fairy tale on the water filled with fantastic scenes... The amazing "Aquatic Parade" show by the artist Ilotopie, everyday until 16th of February, at 8:30 PM. *Please note that the "Aquatic Parade" & Fireworks shows will be off on 11th of February only. 📷: @jorgeferrari_photos @mauricioramosvm @almajazwf . #Sharjah #VisitSharjah #AJourneyofLights #SharjahLightFestival #SharjahLife #UAE #LoveShj #Tourism #Entertainment #Vacation #Travel #الشارقة #زوروا_الشارقة #رحلة_أضواء #مهرجان_أضواء_الشارقة #الإمارات #سياحة #ترفيه #سفر #إجازة
واستمر المهرجان لمدة 11 يوماً، من 6 فبراير/شباط، إلى 16 فبراير/ شباط.