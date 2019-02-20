دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كانت الفعاليات المتعلقة بالإبل في الوطن العربي حكراً على الرجال. ولكن، يبدو أن الواقع اختلف، إذ تميز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة بالمشاركة النسائية، لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية!

وتحتضن منطقة الصياهد الجنوبية بالسعودية مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وهو مهرجان سنوي ووطني يسعى إلى تعزيز تراث الإبل في الثقافة السعودية، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وتميز مهرجان هذا العام بأول مشاركة نسائية في تاريخ المرأة السعودية، وذلك بمشاركة الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود في الحدث سعياً وراء "جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل 3"، وفقاً للحساب الرسمي للمهرجان على موقع "تويتر".

وبتاريخ 14فبراير/شباط، تأهلت فردية الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن الملقبة بـ"السعودية" إلى المراحل الثانية في المهرجان، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وحصدت الأميرة المركز الأول في فئة "فردي دق"، وفقاً للحساب الرسمي لـ"نادي الإبل" على موقع "تويتر". وهو المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الأميرة أن علاقتها مع الإبل جاءت بفضل والدها الذي عشق تفاصيلها، إضافةً إلى تحدثه عنها باستمرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".