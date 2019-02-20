هل وجد "العميل السري" في أبوظبي مكاناً لتصوير فيلم هوليوودي جديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عام 2019 ما زال في بدايته، ولكن قام العديد من النجوم العالميين بالفعل بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن رونالدو إلى كاميلا كابيو، أصبح ممثل جيمس بوند السابق، بيرس بروسنان، من أحدث كبار الشخصيات الذين قاموا بزيارة الدولة، فما سبب زيارته؟

وعلى مر الأعوام، سحر الممثل الإيرلندي الشهير، بيرس بروسنان، العديد من الأشخاص بتأدية دور شخصية جيمس بوند، أو "العميل 007".

وحالياً، يعمل بروسنان على مشروع جديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك خلال مشاركته في فيلم يُدعى "The Misfits" من إخراج ريني هارلين.

وخلال مكوثه في أبوظبي، حرص الممثل على مشاركة جوانب من زيارته خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إذ نشر مقاطع فيديو تظهر فيها غرفته "ذات الإطلالة"، وفقاً لما كتبه، والتي أظهرت مشهداً خلاباً لأفق المدينة، إضافة إلى ناطحات سحابها اللامعة والمطلة على المياه.

ومثل العديد من كبار الشخصيات الذين قاموا بزيارة العاصمة، حرص الممثل الإيرلندي على زيارة متحف اللوفر أبوظبي.

ووصف الممثل المتحف قائلاً إنه "تحفة فنية من تصميم جان نوفيل".

وليس فيلم "The Misfits" الوحيد الذي تم تصويره في أبوظبي مؤخراً، إذ تم تصوير فيلم "Six Underground"، الذي شارك فيه الممثل رايان رينولدز، في المدينة أيضاً، وذلك في نهاية عام 2018.