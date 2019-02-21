ثنائي كرواتي يختار العلا السعودية لقضاء شهر العسل..كيف يصفان تجربتهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن تجول الثنائي الكرواتي دافور وأنجيلا، بين باريس وعُمان لقضاء شهر العسل، اتخذا القرار بأن تكون مدينة العلا في المملكة العربية السعودية من ضمن قائمة جولتهما العالمية.. وبمشاعر من الدهشة، ماذا قال الثنائي عن هذه المدينة؟

وعبر الثنائي الكرواتي عن شعورهما بالإعجاب بطبيعة البلاد، وخاصة الصحراء التي اعتبرها دافور من أجمل الصحاري التي رآها في حياته. ووافقته أنجيلا الرأي، قائلة "أشعر وكأنني على كوكب آخر بسبب الطبيعة الجميلة والرائعة".

وفي فيديو نشره حساب "شتاء طنطورة" عبر موقع "تويتر"، قال دافور إنه "عندما نلتقي بأشخاص يختلفون عنا كثيراً، نحن في الحقيقة نؤكد بأن جميعنا نتشابه، حتى لو كنا مختلفين".

ويبدو أن الثنائي قد حظي بفرصة الاستمتاع بفعاليات الحدث الثقافي شتاء طنطورة، الذي تستضيفه مدينة العلا. ويُشار إلى أن هذا المهرجان سيُختتم بتكريم خاص للفنان عبد الكريم عبد القادر، في 22 من فبراير/ شباط 2019، على مسرح مرايا.

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