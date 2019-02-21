"شلال النار" يعود إلى كاليفورنيا.. ما سره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تتجول في أنحاء منتزه يوسيمتي الوطني في الولايات المتحدة، قد تظن أنك ترى بعض الحمم الساخنة وهي تتدفق من أعلى الجرف. ولكن، لا تدع هذا الأمر يصيبك بالذعر، إذ أن "شلال النار" في الحقيقة مجرد ظاهرة طبيعية عادت لتظهر مجدداً في المنتزه، فما هي؟

واُطلق اسم "شلال النار"، أو "Firefall" على الظاهرة الطبيعية التي عاودت الظهور لأيام محدودة في منتزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا، وهي ظاهرة تحدث عندما تلمع الأشعة الصادرة عن غروب الشمس على الشلال بزاوية صحيحة.

ويمكنك أن ترى هذه الظاهرة، التي تجذب مئات الزوار كل عام، لفترة قصيرة في فبراير/شباط، ويختلف مظهرها من عام لآخر، فهي تعتمد على كمية المياه المتدفقة من شلال "Horsetail".

والتقط مصور فوتوغرافي من كاليفورنيا، فاشيه جيوغليان، بعض الصور التي تستحق أن توضع على موقع "إنستغرام"، الإثنين.

وقال المصور، الذي التقط هذه الظاهرة لأول مرة، لـCNN إن ردة فعله كانت "الدهشة التامة"، إذ كان "مغموراً بالإثارة" لاستطاعته رؤيتها شخصياً، والحصول على بعض اللقطات الجيدة.

ووصل المصور مع صديقه إلى تلك البقعة في حوالي الساعة الـ2 ظهراً، وكانا من أوائل الواصلين.

وإذا كنت ترغب في توثيق هذه الظاهرة الطبيعية، فلديك الفرصة للقيام بذلك حتى نهاية هذا الأسبوع قبل أن تختفي.

وليست هناك حاجة للقيام بحجوازت، ولكن يجب عليك الوصول مبكراً قبل ازدحام المنتزه.

ويرى المتحدث باسم خدمات منتزه يوسيمتي الوطني، سكوت جديمان أن الطقس كان له دور في ظهور "شلال النار" هذا العام، فقال: "مع الثلوج ونشاط العواصف مؤخراً، كان الأمر مسألة حظ".