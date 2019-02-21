"شلال النار" يعود إلى كاليفورنيا.. ما سره؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تتجول في أنحاء منتزه يوسيمتي الوطني في الولايات المتحدة، قد تظن أنك ترى بعض الحمم الساخنة وهي تتدفق من أعلى الجرف. ولكن، لا تدع هذا الأمر يصيبك بالذعر، إذ أن "شلال النار" في الحقيقة مجرد ظاهرة طبيعية عادت لتظهر مجدداً في المنتزه، فما هي؟
واُطلق اسم "شلال النار"، أو "Firefall" على الظاهرة الطبيعية التي عاودت الظهور لأيام محدودة في منتزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا، وهي ظاهرة تحدث عندما تلمع الأشعة الصادرة عن غروب الشمس على الشلال بزاوية صحيحة.
ويمكنك أن ترى هذه الظاهرة، التي تجذب مئات الزوار كل عام، لفترة قصيرة في فبراير/شباط، ويختلف مظهرها من عام لآخر، فهي تعتمد على كمية المياه المتدفقة من شلال "Horsetail".
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Today's firefall in Yosemite. Truly a sight to be seen and experienced. There's a reason thousands of people made their way to various parts of the valley to witness and capture this truly remarkable event. #yosemite #yosemitenationalpark #yosemitenps #firefall #horsetailfalls #waterfall #waterfalls #elcapitan #optoutside #landscapephotography #colorphotography #fireinthesky #natgeo #bay_shooters #earth_pix #ourplanetdaily @nikonusa #abc30insider @abc30_actionnews
والتقط مصور فوتوغرافي من كاليفورنيا، فاشيه جيوغليان، بعض الصور التي تستحق أن توضع على موقع "إنستغرام"، الإثنين.
وقال المصور، الذي التقط هذه الظاهرة لأول مرة، لـCNN إن ردة فعله كانت "الدهشة التامة"، إذ كان "مغموراً بالإثارة" لاستطاعته رؤيتها شخصياً، والحصول على بعض اللقطات الجيدة.
ووصل المصور مع صديقه إلى تلك البقعة في حوالي الساعة الـ2 ظهراً، وكانا من أوائل الواصلين.
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Witnessing the very rare “Fire Fall” last night was something I’ll never forget 🔥 We set off on a 27hr strike mission with no sleep to capture Yosemite covered in thick blankets of snow all day and to hopefully capture the firefall at sunset. We lucked out and scored an absolute burner! For those who don’t know: Only a couple days of the year in February, the sun sets at the perfect angle casting rays onto Yosemite’s horsetail fall. This waterfall doesn’t flow all year round and some years not even at all. But when you get lucky enough with waterflow and a perfectly clear sky, this magical phenomena occurs for just brief moments! ✨
وإذا كنت ترغب في توثيق هذه الظاهرة الطبيعية، فلديك الفرصة للقيام بذلك حتى نهاية هذا الأسبوع قبل أن تختفي.
وليست هناك حاجة للقيام بحجوازت، ولكن يجب عليك الوصول مبكراً قبل ازدحام المنتزه.
ويرى المتحدث باسم خدمات منتزه يوسيمتي الوطني، سكوت جديمان أن الطقس كان له دور في ظهور "شلال النار" هذا العام، فقال: "مع الثلوج ونشاط العواصف مؤخراً، كان الأمر مسألة حظ".